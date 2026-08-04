मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन18 महीनों से अलग रह रहा पॉपुलर टीवी कपल हिमांशु-अमृता, शादी के 11 साल बाद लेंगे तलाक?

18 महीनों से अलग रह रहा पॉपुलर टीवी कपल हिमांशु-अमृता, शादी के 11 साल बाद लेंगे तलाक?

अमृता-हिमांशु के 18 महीनों से अलग रहने की खबरें छाई हुई हैं. अमृता-हिमांशु ने 2015 में शादी की थी. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते थे.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 04 Aug 2026 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर अमृता खानविलकर और हिमांशु मल्होत्रा टीवी के पॉपुलर कपल हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया. हालांकि, अब खबरें हैं कि कपल 18 महीनों से अलग रह रहे हैं. हालांकि, दोनों के सेपरेशन और तलाक को लेकर कोई खबर नहीं है.

अलग रह रहे अमृता और हिमांशु
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, कपल डेढ़ साल से ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं. हालांकि, सोर्स ने बताया कि दोनों के बीच के रिश्ते ठीक हैं. दोनों के अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी सादी खत्म कर रहे हैं. 

सोर्स ने बताया, 'दोनों डेढ़ साल अलग-अलग घरों में रह रहे हैं. उनके बीच तलाक और सेपरेशन की कोई बात नहीं है. दोनों के एक-दूसरे के साथ रिश्ते अच्छे हैं.'  

बता दें कि पिछले कुछ सालों से उनके रिलेशनशिप को लेकर कई बार अफवाहें उड़ी. क्योंकि दोनों सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ बहुत कम फोटोज शेयर करते हैं. हालांकि, दोनों ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज किया. 

अमृता और हिमांशु ने टाइम ऑफ्स इंडिया से कहा था, 'हम अभी भी शादीशुदा हैं. इसके अलावा हम अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं.'


18 महीनों से अलग रह रहा पॉपुलर टीवी कपल हिमांशु-अमृता, शादी के 11 साल बाद लेंगे तलाक?

South Theatre Release: 'डीसी' से GDN तक, इस हफ्ते थिएटर में आग लगाएंगी साउथ की 11 फिल्में, चेक करें पूरी लिस्ट

 

ट्रोल्स को दिया था अमृता और हिमांशु ने जवाब

वहीं कुछ समय पहले अमृता ने ट्रोल्स को भी जवाब दिया था. दरअसल, सोशल मीडिया यूजर्स ने अमृता से सवाल किया था कि हिमांशु उनकी हाउस वॉर्मिंग सेरेमनी में क्यों नहीं थे. इस पर अमृता ने कहा था, 'क्या पति ही सबकुछ है? मेरे पेरेंट्स और बहन और फैमिली कुछ नहीं?' वहीं हिमांशु ने भी उन खबरों पर रिएक्ट किया था, जिनमें कहा गया था कि अमृता ने सोशल मीडिया पर उन्हें ब्लॉक कर दिया है. 

हिमांशु ने कहा था, 'ये सालों पहले हुआ और अचानक हुई चीज थी. इसे हमारे रिलेशनशिप पर रिफ्लेक्शन के तौर पर नहीं देखा जा सकता है.'

अब लेटेस्ट खबरों पर हिमांशु या अमृता में से किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया है.

अमृता और हिमांशु की लव स्टोरी
कपल की पहली मुलाकात 2004 में हुई थी. दोनों रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स में पहली बार मिले थे. इसके बाद उनके बीच दोस्ती शुरू हुई और फिर दोनों के बीच प्यार हुआ. दोनों ने एक दशक तक डेट किया. उनकी डेटिंग काफी लंबी चली. इसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया. उन्होंने जनवरी 2015 में शादी कर ली. उनकी शादी दिल्ली में एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई. इसी साल दोनों रियलिटी शो 'नच बलिए 7' में नजर आए. दोनों ने अपने डांस से खूब इंप्रेस किया. उन्होंने नच बलिए 7 की ट्रॉफी अपने नाम की. दोनों टीवी के मोस्ट पॉपुलर कपल बन गए थे.


18 महीनों से अलग रह रहा पॉपुलर टीवी कपल हिमांशु-अमृता, शादी के 11 साल बाद लेंगे तलाक?

इन फिल्मों में नजर आईं अमृता

वर्क फ्रंट की बात करें तो अमृता मराठी और हिंदी सिनेमा में काम कर रही हैं. इसके अलावा वो ओटीटी में भी नजर आ रही हैं. अमृता ने 2004 में फिल्म 'सांझ' से हिंदी डेब्यू किया था. वहीं 'गोलमाल' से मराठी फिल्मों में डेब्यू किया था.  

उन्होंने 'कॉन्ट्रैक्'ट, 'फूंक', 'फूंक 2', 'शाला', 'अर्जुन', 'सतरंगी रे', 'राजी', 'रंगून', 'सत्यमेव जयते', 'मलंग', 'देजा वु', 'चंद्रमुखी', 'ऑटोग्राफ', 'लाइक आनी सब्सक्राइब' जैसी फिल्मों में काम किया है. उन्होंने 2025 में SuSheela SuJeet में कैमियो रोल प्ले किया. वो इंग्लिश शॉर्ट फिल्म 08:08 में भी नजर आईं. इसके अलावा वो 'फ्रेजाइल', 'द ताज स्टोरी' में दिखीं. 2026 में वो फिल्म 'तू या मैं' में नजर आईं. वेब शो की बात करें तो वो 2026 में 'तस्करी' और 'स्पेस जैन: चंद्रयान' में दिखीं. दोनों ही शोज को काफी पसंद किया गया. उनकी एक्टिंग ने फैंस का दिल जीता.

तृषा कृष्णन कौन हैं? तमिलनाडु CM विजय की खास दोस्त, DMK नेता ने किया 'डबल मीनिंग' कमेंट तो मचा बवाल

हिमांशु की करियर जर्नी

हिमांशु की बात करें तो वो 2016 में फिल्म वजह तुम हो में दिखीं. इसके बाद 2019 में वो हम चार में नजर आए. 2021 में वो फिल्म शेरशाह का हिस्सा बने. 2023 में वो दूसरी दुनिया में दिखे और 2025 में वो केसरी वीर में नजर आए. वेब शोज की बात करें तो वो दो शोज में दिखे हैं. वो 'मौका या धोखा' में दिखे. इसके अलावा वो 'राणा नायडु' में नजर आए. हिमांशु ने कई टीवी शोज भी किए. हालांकि, 2022 के बाद से वो किसी टीवी शो में नहीं दिखे. वो शो 'स्वराज' में नजर आए थे. इसके अलावा वो 'चीकू की मम्मी दूर की' में नजर आए थे. इस शो में वो मिलिंद जोशी के रोल में थे, जिसे काफी पसंद किया गया था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 04 Aug 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Amruta Khanvilkar Himanshu Malhotra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
18 महीनों से अलग रह रहा पॉपुलर टीवी कपल हिमांशु-अमृता, शादी के 11 साल बाद लेंगे तलाक?
18 महीनों से अलग रह रहा पॉपुलर टीवी कपल हिमांशु-अमृता, शादी के 11 साल बाद लेंगे तलाक?
टेलीविजन
Bigg Boss 20: सलमान खान के 'बिग बॉस 20' की रिलीज डेट कंफर्म, जानें कब और कहां होगा स्ट्रीम
सलमान खान के 'बिग बॉस 20' की रिलीज डेट कंफर्म, जानें कब और कहां होगा स्ट्रीम
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: दादी सा को झूठी प्रेग्नेंसी का सच बताएगी वसुधा, मीरा की साजिशों पर पानी फेरेगी अनु
दादी सा को झूठी प्रेग्नेंसी का सच बताएगी वसुधा, मीरा की साजिशों पर पानी फेरेगी अनु
टेलीविजन
लाइमलाइट से दूर क्या कर रही हैं रश्मि देसाई? यूट्यूब से कमाती हैं मोटा पौसा
लाइमलाइट से दूर क्या कर रही हैं रश्मि देसाई? यूट्यूब से कमाती हैं मोटा पौसा
Advertisement

वीडियोज

Ramayana पर बढ़ा विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने दी चेतावनी, Preview Screening की रखी मांग
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King का First Look गलती से हुआ Reveal?
Jharkhand Students Protest: झारखंड में JPSC-JSSC पर बड़ा बवाल! अभिजीत दीपके की एंट्री ABPLIVE
Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
महाराष्ट्र
कांग्रेस विधायक ने कहा- पंकजा मुंडे बीजेपी छोड़ें, CM बना देंगे
कांग्रेस विधायक ने कहा- पंकजा मुंडे बीजेपी छोड़ें, CM बना देंगे
इंडिया
पति स्टालिन के लिए पुलिस से भिड़ीं किरुथीगा, बोलीं- वो टॉयलेट...
पति स्टालिन के लिए पुलिस से भिड़ीं किरुथीगा, बोलीं- वो टॉयलेट...
क्रिकेट
उतरा हेलमेट, निकला ‘थाला’, 45 की उम्र में सुपरबाइक दौड़ाते दिखे धोनी 
उतरा हेलमेट, निकला ‘थाला’, 45 की उम्र में सुपरबाइक दौड़ाते दिखे धोनी 
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
इंडिया
Meta की ग्लोबल टीम को मोदी सरकार ने किया तलब, कहा- 'ये तय करें कि...'
Meta ग्लोबल टीम को सरकार ने किया तलब, PM के पोस्ट का उठेगा मुद्दा?
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया में हार की वजह नरोत्तम मिश्रा हुए तो क्या बीजेपी देगी राजेंद्र भारती जैसी सजा?
दतिया में हार की वजह नरोत्तम मिश्रा हुए तो क्या बीजेपी देगी राजेंद्र भारती जैसी सजा?
बिहार
पटना: CM आवास घेरने निकले NSUI कार्यकर्ता, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े
पटना: CM आवास घेरने निकले NSUI कार्यकर्ता, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
ENT LIVE
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
ABP NEWS
Viral News: महिला की जान लेने वाली बाघिन का हुआ रेस्क्यू
Viral News: महिला की जान लेने वाली बाघिन का हुआ रेस्क्यू
Embed widget