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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरितेश को घमंडी समझ बैठी थीं जेनेलिया, फिर उन्हीं पर आ गया था दिल, ऐसी है कपल की लव स्टोरी

रितेश को घमंडी समझ बैठी थीं जेनेलिया, फिर उन्हीं पर आ गया था दिल, ऐसी है कपल की लव स्टोरी

लवेबल कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. पहली मुलाकात में जेनेलिया रितेश को घमंडी समझ बैठी थी. हालांकि, बाद में दोनों को प्यार एक दूसरे से प्यार हो गया.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 04 Aug 2026 03:48 PM (IST)
लवेबल कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. पहली मुलाकात में जेनेलिया रितेश को घमंडी समझ बैठी थी. हालांकि, बाद में दोनों को प्यार एक दूसरे से प्यार हो गया.

रितेश देशमुख और जेनेलिया फिल्म इंडस्ट्री के पावर कपल्स में से एक हैं. दोनों पर फैंस खूब प्यार लुटाते हैं. जब भी ये जोड़ी साथ नजर आती है, लोग उन्हें प्यार से देखते हैं और उनकी केमेस्ट्री की तारीफ करते हैं. जेनेलिया 5 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. इस मौके पर आइए जानते हैं कि रितेश देशमुख और जेनेलिया की लव स्टोरी कैसी शुरू हुई.

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रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा बी-टाउन के आईडियल और फेमस कपल्स में से एक हैं. दोनों की पहली मुलाकात साल 2003 में उनकी पहली फिल्म 'तुझे मेरी कसम' के सेट से शुरू हुई थी.
रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा बी-टाउन के आईडियल और फेमस कपल्स में से एक हैं. दोनों की पहली मुलाकात साल 2003 में उनकी पहली फिल्म 'तुझे मेरी कसम' के सेट से शुरू हुई थी.
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लेकिन उस टाइम दोनों एक-दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते थे. सीएम के बेटे होने के की वजह से जेनेलिया रितेश को घमंडी और बिगड़ैल समझती थीं. वो उन्हें इग्नोर भी करती थीं.
लेकिन उस टाइम दोनों एक-दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते थे. सीएम के बेटे होने के की वजह से जेनेलिया रितेश को घमंडी और बिगड़ैल समझती थीं. वो उन्हें इग्नोर भी करती थीं.
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हालांकि साथ में काम करते-करते दोनों अच्छे दोस्त बन गए. फिर रितेश देशमुख और जेनेलिया ने मस्ती फिल्म में एक साथ काम किया.
हालांकि साथ में काम करते-करते दोनों अच्छे दोस्त बन गए. फिर रितेश देशमुख और जेनेलिया ने मस्ती फिल्म में एक साथ काम किया.
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इसके बाद रितेश और जेनेलिया की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगी और कपल में एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया.
इसके बाद रितेश और जेनेलिया की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगी और कपल में एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया.
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रितेश देशमुख और जेनेलिया ने 9 साल की डेटिंग के बाद शादी कर ली. कपल ने एक नहीं बल्कि दो बार शादी की.
रितेश देशमुख और जेनेलिया ने 9 साल की डेटिंग के बाद शादी कर ली. कपल ने एक नहीं बल्कि दो बार शादी की.
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पहले उन्होंने 3 फरवरी को महाराष्ट्रियन रीति-रिवाजों से शादी की और फिर अगले ही दिन चर्च में शादी की.
पहले उन्होंने 3 फरवरी को महाराष्ट्रियन रीति-रिवाजों से शादी की और फिर अगले ही दिन चर्च में शादी की.
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अब कपल की शादी को 14 साल हो गए हैं और उनके दो बेटे भी हैं. वे खुशहाल जीवन जी रहे हैं.
अब कपल की शादी को 14 साल हो गए हैं और उनके दो बेटे भी हैं. वे खुशहाल जीवन जी रहे हैं.
Published at : 04 Aug 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Genelia

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