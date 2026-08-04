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रितेश को घमंडी समझ बैठी थीं जेनेलिया, फिर उन्हीं पर आ गया था दिल, ऐसी है कपल की लव स्टोरी
लवेबल कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. पहली मुलाकात में जेनेलिया रितेश को घमंडी समझ बैठी थी. हालांकि, बाद में दोनों को प्यार एक दूसरे से प्यार हो गया.
रितेश देशमुख और जेनेलिया फिल्म इंडस्ट्री के पावर कपल्स में से एक हैं. दोनों पर फैंस खूब प्यार लुटाते हैं. जब भी ये जोड़ी साथ नजर आती है, लोग उन्हें प्यार से देखते हैं और उनकी केमेस्ट्री की तारीफ करते हैं. जेनेलिया 5 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. इस मौके पर आइए जानते हैं कि रितेश देशमुख और जेनेलिया की लव स्टोरी कैसी शुरू हुई.
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Published at : 04 Aug 2026 03:48 PM (IST)
Tags :Riteish Deshmukh Genelia
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