अजय देवगन की 'ऑन स्क्रीन गर्लफ्रेंड' की 10 तस्वीरें, जवानी में दिखती थीं बेहद खूबसूरत

अजय देवगन की 'ऑन स्क्रीन गर्लफ्रेंड' की 10 तस्वीरें, जवानी में दिखती थीं बेहद खूबसूरत

Madhu Shah Glamorous Pics: अजय देवगन की ऑन-स्क्रीन गर्लफ्रेंड मधु शाह अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए जानी जाती थीं. जवानी में उनकी अदाएं और ग्लैमरस लुक्स ने फैंस के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 08:31 PM (IST)
Madhu Shah Glamorous Pics: अजय देवगन की ऑन-स्क्रीन गर्लफ्रेंड मधु शाह अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए जानी जाती थीं. जवानी में उनकी अदाएं और ग्लैमरस लुक्स ने फैंस के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी.

अजय देवगन की ऑन-स्क्रीन गर्लफ्रेंड मधु शाह अपनी खूबसूरती और फैशन सेंस के लिए हमेशा चर्चित रही हैं. जवानी में उनके ग्लैमरस लुक और अदाओं ने फैंस को दीवाना बना देते थी. उनकी ये तस्वीरें आज भी उनकी स्टाइल और परफॉर्मेंस की याद दिलाती हैं.

बॉलीवुड के फेमस एक्टर अजय देवगन की ऑन-स्क्रीन गर्लफ्रेंड मधु शाह ने 90 और 2000 के दशक में अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई.
बॉलीवुड के फेमस एक्टर अजय देवगन की ऑन-स्क्रीन गर्लफ्रेंड मधु शाह ने 90 और 2000 के दशक में अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई.
मधु ने कई फिल्मों में मुख्य या सपोर्टिव रोल निभाए. उनके ग्लैमरस लुक और परफॉर्मेंस ने हमेशा फैंस को अट्रैक्ट किया है.
मधु ने कई फिल्मों में मुख्य या सपोर्टिव रोल निभाए. उनके ग्लैमरस लुक और परफॉर्मेंस ने हमेशा फैंस को अट्रैक्ट किया है.
मधु ने अपने करियर की शुरुआत छोटे रोल्स से की थी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने एक्टिंग और स्टाइल के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई.
मधु ने अपने करियर की शुरुआत छोटे रोल्स से की थी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने एक्टिंग और स्टाइल के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई.
मधु ने अपने करियर की शुरुआत साल 1991 में तमिल फिल्म अजगन से की थी, इसके बाद उन्होंने उसी साल अजय देवगन के साथ हिंदी फिल्म
मधु ने अपने करियर की शुरुआत साल 1991 में तमिल फिल्म अजगन से की थी, इसके बाद उन्होंने उसी साल अजय देवगन के साथ हिंदी फिल्म "फूल और कांटे" से बॉलीवुड में डेब्यू किया.
हालांकि मधु ने अपने करियर में ब्लॉकबस्टर फिल्मों में ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन जो भी फिल्में उन्होंने कीं, उनमें उनकी एक्टिंग यादगार रही.
हालांकि मधु ने अपने करियर में ब्लॉकबस्टर फिल्मों में ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन जो भी फिल्में उन्होंने कीं, उनमें उनकी एक्टिंग यादगार रही.
अजय देवगन के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी ने दोनों के करियर में एक नया मुकाम दिया और फैंस के दिलों में उनकी याद को हमेशा ताजा रखा.
अजय देवगन के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी ने दोनों के करियर में एक नया मुकाम दिया और फैंस के दिलों में उनकी याद को हमेशा ताजा रखा.
मधु ने 19 फरवरी 1999 को बिजनेस मैन आनंद शाह से शादी कर ली. मधु ने शादी के बाद फिल्मी करियर से ब्रेक ले लिया.
मधु ने 19 फरवरी 1999 को बिजनेस मैन आनंद शाह से शादी कर ली. मधु ने शादी के बाद फिल्मी करियर से ब्रेक ले लिया.
आज भी मधु की तस्वीरें और फिल्मों की झलकियां सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल होती रहती हैं. उनके फैंस उनकी खूबसूरती, स्टाइल और अदा की तारीफ करते हैं.
आज भी मधु की तस्वीरें और फिल्मों की झलकियां सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल होती रहती हैं. उनके फैंस उनकी खूबसूरती, स्टाइल और अदा की तारीफ करते हैं.
अजय देवगन के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी को लोग याद करके पुराने दौर की बॉलीवुड फिल्मों को एंजॉय करते हैं.
अजय देवगन के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी को लोग याद करके पुराने दौर की बॉलीवुड फिल्मों को एंजॉय करते हैं.
मधु शाह का करियर भले ही लंबे समय तक फिल्मों में नहीं रहा, लेकिन उनके ग्लैमरस लुक, एक्टिंग और अजय देवगन के साथ उनकी यादगार जोड़ी हमेशा बॉलीवुड में एक खास जगह रखती है
मधु शाह का करियर भले ही लंबे समय तक फिल्मों में नहीं रहा, लेकिन उनके ग्लैमरस लुक, एक्टिंग और अजय देवगन के साथ उनकी यादगार जोड़ी हमेशा बॉलीवुड में एक खास जगह रखती है
Published at : 09 Oct 2025 08:30 PM (IST)
Embed widget