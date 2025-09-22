बिंदी-साड़ी में बला की खूबसूरत लगती हैं ऐश्वर्या राय, यकीन नहीं तो ये 10 तस्वीरें देख लीजिए

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबिंदी-साड़ी में बला की खूबसूरत लगती हैं ऐश्वर्या राय, यकीन नहीं तो ये 10 तस्वीरें देख लीजिए

Aishwarya Rai Saree Looks: चाहे रेड कार्पेट हो, फैशन शो हो या कोई खास इवेंट बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का साड़ी लुक हमेशा चर्चाओं में रहता है. उनकी ग्रेस और एलिगेंस उन्हें और भी खास बना देते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 06:33 PM (IST)
ऐश्वर्या राय बच्चन न सिर्फ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं, बल्कि मिस वर्ल्ड 1994 का खिताब जीत चुकीं एक ग्लोबल आइकन भी हैं. उन्हें उनकी खूबसूरती, ग्रेस और दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है. हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है. ऐश्वर्या को वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार किया जाता है और उनका हर लुक फैन्स के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है.

1/10
इस तस्वीर में ऐश्वर्या राय बच्चन बेहद रॉयल और ग्रेसफुल अंदाज में नजर आ रही हैं. उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, जिस पर गोल्डन काम है. उनके लुक को और निखार रहा है भारी गोल्ड ज्वेलरी सेट, जिसमें लंबी हार, चोकर, झुमके और माथे पर सुन्दर मांगटीका शामिल है. खुले बाल और हल्का मेकअप उनके चेहरे की खूबसूरती को और भी उभार रहा है.
2/10
इस फोटो में ऐश्वर्या ने सफेद रंग का बहुत ही शानदार आउटफिट पहना है. इसके साथ उन्होंने एक लंबा सफेद केप भी पहना है. इस पूरे लुक को उन्होंने एक रूबी और डायमंड के भारी नेकलेस और मैचिंग रिंग्स के साथ पूरा किया है. उनके खुले हुए बाल और गहरे लाल रंग की लिपस्टिक उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं.
3/10
ऐश्वर्या ने इस फोटो में पीले रंग की बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी है. उन्होंने पीले रंग की साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना है जिस पर जरी का काम और सीक्विन का काम किया गया है. इस लुक को उन्होंने सोने के भारी गहनों के साथ पूरा किया है. इन गहनों में एक चोकर सेट, बड़े झुमके और मैचिंग चूड़ियां शामिल हैं.
4/10
इस तस्वीर में ऐश्वर्या ने लाल और सफेद रंग की एक ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी पहनी हुई है. उन्होंने इस साड़ी के साथ सफेद रंग का ब्लाउज पहना है जिस पर लेस वर्क किया गया है. उनके लुक में गोल्डन रंग की चूड़ियां, एक काली मोती की माला और एक बिंदी शामिल है. यह लुक पूरी तरह से ट्रेडिशनल और सुंदर है.
5/10
ऐश्वर्या ने इस फोटो में सफेद और गोल्डन के रंग का एक शानदार एथनिक आउटफिट पहना है. उन्होंने सफेद रंग का साड़ी और उस पर एक लंबी जैकेट-स्टाइल ब्लाउज पहना है. यह ब्लाउज गोल्डन और काले रंग की कढ़ाई से सजा हुआ है. इस लुक को उन्होंने एक मैचिंग दुपट्टे के साथ पूरा किया है, जिसके बॉर्डर पर रेड और गोल्डन रंग का काम है. उनके बाल एक बन में बंधे हैं और उनका मेकअप न्यूट्रल है, जो उनके आउटफिट पर ध्यान खींच रहा है.
6/10
इस फोटो में ऐश्वर्या राय बच्चन ने गोल्डन रंग की एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी है. यह साड़ी पूरी तरह से सीक्विन और कढ़ाई से भरी हुई है, जो इसे बहुत ही चमकदार बना रही है. उन्होंने इस साड़ी के साथ सोने के झुमके, एक मैचिंग रिंग और एक छोटा क्लच बैग कैरी किया है. उनके बाल जूड़े में बंधे हैं और उनका मेकअप सिंपल है.
7/10
इस तस्वीर में ऐश्वर्या ने सफेद और गोल्डन के रंग की एक ट्रेडिशनल साड़ी पहनी है. यह साड़ी केरल की ट्रेडिशनल कसावु साड़ी है. उन्होंने इस साड़ी के साथ गोल्डन का ब्लाउज पहना है. उनका लुक सोने के गहनों से भरा है, जिसमें एक हार, झुमके, चूड़ियां और एक मैचिंग बैग शामिल है. उनके बाल खुले हुए हैं और माथे पर लाल बिंदी है.
8/10
ऐश्वर्या ने इस तस्वीर में काले रंग की एक खूबसूरत साड़ी पहनी है. इस साड़ी पर गोल्डन की भारी कढ़ाई की गई है. उन्होंने इसके साथ लंबी स्लीव्स वाला ब्लाउज पहना है. उन्होंने अपने बालों को जूड़े में बांधा है और एक गोल्डन हेयरबैंड भी लगाया है. इस लुक में एक भारी चोकर और मैचिंग झुमके भी शामिल हैं. उनका ये लुक बहुत ही रॉयल लग रहा है.
9/10
इस तस्वीर में ऐश्वर्या ने सफेद रंग की एक बहुत ही हल्की और सुंदर साड़ी पहनी हुई है. यह साड़ी शीर है और इस पर छोटे-छोटे सफेद डॉट्स का काम किया गया है. उन्होंने इस साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहना है. इस लुक को उन्होंने मोती के लंबे हार और मैचिंग इयररिंग्स के साथ पूरा किया है.
10/10
इस लुक में ऐश्वर्या ने नीले रंग की एक खूबसूरत साड़ी पहनी है, जिस पर गोल्डन कढ़ाई की गई है. साड़ी का ब्लाउज वेलवेट का है और उसका बॉर्डर गुलाबी रंग का है. उन्होंने इस लुक को हरे और सफेद स्टोन वाले झुमके और हीरे की रिंग के साथ पूरा किया है. उनके बाल खुले हुए हैं और स्मोकी आई मेकअप उनके लुक को और भी हाइलाइट कर रहा है.
Published at : 22 Sep 2025 06:33 PM (IST)
Embed widget