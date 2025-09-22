बिंदी-साड़ी में बला की खूबसूरत लगती हैं ऐश्वर्या राय, यकीन नहीं तो ये 10 तस्वीरें देख लीजिए

ऐश्वर्या ने इस फोटो में सफेद और गोल्डन के रंग का एक शानदार एथनिक आउटफिट पहना है. उन्होंने सफेद रंग का साड़ी और उस पर एक लंबी जैकेट-स्टाइल ब्लाउज पहना है. यह ब्लाउज गोल्डन और काले रंग की कढ़ाई से सजा हुआ है. इस लुक को उन्होंने एक मैचिंग दुपट्टे के साथ पूरा किया है, जिसके बॉर्डर पर रेड और गोल्डन रंग का काम है. उनके बाल एक बन में बंधे हैं और उनका मेकअप न्यूट्रल है, जो उनके आउटफिट पर ध्यान खींच रहा है.