बिंदी-साड़ी में बला की खूबसूरत लगती हैं ऐश्वर्या राय, यकीन नहीं तो ये 10 तस्वीरें देख लीजिए
Aishwarya Rai Saree Looks: चाहे रेड कार्पेट हो, फैशन शो हो या कोई खास इवेंट बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का साड़ी लुक हमेशा चर्चाओं में रहता है. उनकी ग्रेस और एलिगेंस उन्हें और भी खास बना देते हैं.
ऐश्वर्या राय बच्चन न सिर्फ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं, बल्कि मिस वर्ल्ड 1994 का खिताब जीत चुकीं एक ग्लोबल आइकन भी हैं. उन्हें उनकी खूबसूरती, ग्रेस और दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है. हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है. ऐश्वर्या को वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार किया जाता है और उनका हर लुक फैन्स के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है.
