हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडभाभी ऐश्वर्या राय या ननद श्वेता बच्चन, स्टाइल के मामले में कौन है सबसे आगे? तस्वीरें देख खुद कर लीजिए डिसाइड

भाभी ऐश्वर्या राय या ननद श्वेता बच्चन, स्टाइल के मामले में कौन है सबसे आगे? तस्वीरें देख खुद कर लीजिए डिसाइड

Aishwarya Rai Vs Shweta Bachchan Looks: बच्चन परिवार की बहू और बेटी दोनों ही स्टाइल के मामले में किसी से कम नहीं हैं. ननद-भाभी की इन तस्वीरों को देख खुद डिसाइड करें फैशन के मामले में कौन हैं आगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Oct 2025 10:48 PM (IST)
Aishwarya Rai Vs Shweta Bachchan Looks: बच्चन परिवार की बहू और बेटी दोनों ही स्टाइल के मामले में किसी से कम नहीं हैं. ननद-भाभी की इन तस्वीरों को देख खुद डिसाइड करें फैशन के मामले में कौन हैं आगे.

बच्चन परिवार की ये दोनों हसीनाएं फैशन और स्टाइल के मामले में किसी से कम नहीं है. ऐश्वर्या राय जहां अक्सर अपनी सादगी से फैंस का दिल चुरा ले जाती हैं तो वहीं श्वेता बच्चन भी अपने यूनिक फैशन सेंस से चर्चा में बनी रहती हैं. यहां देखिए दोनों की स्टाइलिश तस्वीरें.

1/10
मिस वर्ल्ड रह चुकीं ऐश्वर्या राय भले अभी फिल्मों से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर अपने स्टाइलिश लुक्स से हसीना फैंस को खूब इंप्रेस करती हैं. उनकी एक झलक पाने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं और उनकी तस्वीरें देख हर बार अपना दिल हार बैठते हैं.
मिस वर्ल्ड रह चुकीं ऐश्वर्या राय भले अभी फिल्मों से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर अपने स्टाइलिश लुक्स से हसीना फैंस को खूब इंप्रेस करती हैं. उनकी एक झलक पाने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं और उनकी तस्वीरें देख हर बार अपना दिल हार बैठते हैं.
2/10
बॉलीवुड की ये डीवा इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही आउटफिट में कहर ढाती हैं. रेड कार्पेट हो या कोई भी इवेंट हसीना ने हमेशा ही अपने स्टाइलिश अवतार से लाइमलाइट अपने नाम किया है. इस वाइट साड़ी के साथ एक्ट्रेस ने कंट्रास्टिंग ज्वैलरी कैरी किया है. ग्लौसी मेकअप में उनका ये अंदाज काफी हसीन नजर आ रहा है.
बॉलीवुड की ये डीवा इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही आउटफिट में कहर ढाती हैं. रेड कार्पेट हो या कोई भी इवेंट हसीना ने हमेशा ही अपने स्टाइलिश अवतार से लाइमलाइट अपने नाम किया है. इस वाइट साड़ी के साथ एक्ट्रेस ने कंट्रास्टिंग ज्वैलरी कैरी किया है. ग्लौसी मेकअप में उनका ये अंदाज काफी हसीन नजर आ रहा है.
3/10
इस सुर्ख लाल डिजाइनर सूट में ऐश्वर्या राय की खूबसूरती देख आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे. चेहरे पर सटल और आंखों में स्मोकी आइ मेकअप के साथ अभिनेत्री हुस्न की मल्लिका लग रही हैं. उन्हें खुले बालों के साथ अपना ये लुक कंप्लीट किया है. अक्सर ही मिस वर्ल्ड अपने इन ट्रेडीशनल लुक्स के जरिए फैंस को अपना मुरीद बना लेती हैं.
इस सुर्ख लाल डिजाइनर सूट में ऐश्वर्या राय की खूबसूरती देख आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे. चेहरे पर सटल और आंखों में स्मोकी आइ मेकअप के साथ अभिनेत्री हुस्न की मल्लिका लग रही हैं. उन्हें खुले बालों के साथ अपना ये लुक कंप्लीट किया है. अक्सर ही मिस वर्ल्ड अपने इन ट्रेडीशनल लुक्स के जरिए फैंस को अपना मुरीद बना लेती हैं.
4/10
इस पिंक आउटफिट में एक्ट्रेस का लुक बिल्कुल लेडी बॉस की तरह लग रहा है. अपने इस वाइब्रेंट आउटफिट लुक को ऐश्वर्या राय ने सटल मेकअप के साथ कंप्लीट किया है. खुले बालों में ऐश्वर्या राय काफी क्लासी लग रही हैं.
इस पिंक आउटफिट में एक्ट्रेस का लुक बिल्कुल लेडी बॉस की तरह लग रहा है. अपने इस वाइब्रेंट आउटफिट लुक को ऐश्वर्या राय ने सटल मेकअप के साथ कंप्लीट किया है. खुले बालों में ऐश्वर्या राय काफी क्लासी लग रही हैं.
5/10
इस आइवरी हैवी डिजाइनर अनारकली सूट में ऐश्वर्या राय का लुक देख आप भी अपना दिल हार बैठेंगे. उनका ये क्लासिक इंडियन अटायर नेटीजन से खूब तारीफे बटोर रहा है. 51 की उम्र में मिस वर्ल्ड की इन्हीं अदाओं पर फैंस अपनी जान छिड़कते हैं.
इस आइवरी हैवी डिजाइनर अनारकली सूट में ऐश्वर्या राय का लुक देख आप भी अपना दिल हार बैठेंगे. उनका ये क्लासिक इंडियन अटायर नेटीजन से खूब तारीफे बटोर रहा है. 51 की उम्र में मिस वर्ल्ड की इन्हीं अदाओं पर फैंस अपनी जान छिड़कते हैं.
6/10
बात करें श्वेता बच्चन की तो वो भी स्टाइल के मामले में अपनी भाभी को कांटे की टक्कर देती हैं. कई बार सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन की लाडली ने अपने स्टाइलिश अवतार से पूरी स्पॉटलाइट अपने नाम कर ली हैं. भले श्वेता बच्चन बॉलीवुड की एक्ट्रेस नहीं हैं लेकिन उनका फैशन सेंस कई डीवाज को टक्कर दे सकता है.
बात करें श्वेता बच्चन की तो वो भी स्टाइल के मामले में अपनी भाभी को कांटे की टक्कर देती हैं. कई बार सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन की लाडली ने अपने स्टाइलिश अवतार से पूरी स्पॉटलाइट अपने नाम कर ली हैं. भले श्वेता बच्चन बॉलीवुड की एक्ट्रेस नहीं हैं लेकिन उनका फैशन सेंस कई डीवाज को टक्कर दे सकता है.
7/10
कई बार पब्लिक इवेंट्स में बच्चन खानदान की बेटी ने अपने स्टाइलिश आउटफिट्स इस तरह से फ्लॉन्ट किए हैं कि सभी की निगाहे बस श्वेता बच्चन के ऊपर जा के टिक गई. इंडियन हो या वेस्टर्न हर लुक में ऐश्वर्या राय की ननद कहर ढाती हैं.
कई बार पब्लिक इवेंट्स में बच्चन खानदान की बेटी ने अपने स्टाइलिश आउटफिट्स इस तरह से फ्लॉन्ट किए हैं कि सभी की निगाहे बस श्वेता बच्चन के ऊपर जा के टिक गई. इंडियन हो या वेस्टर्न हर लुक में ऐश्वर्या राय की ननद कहर ढाती हैं.
8/10
अक्सर श्वेता बच्चन अपने आउटफिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती नजर आती हैं. उनका हर लुक फैंस के लिए फैशन स्टेटमेंट बन जाता है. कई बार उन्होंने अपने इन स्टाइलिश लुक्स से ये साबित किया है कि फैशन के मामले में वो भी किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं.
अक्सर श्वेता बच्चन अपने आउटफिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती नजर आती हैं. उनका हर लुक फैंस के लिए फैशन स्टेटमेंट बन जाता है. कई बार उन्होंने अपने इन स्टाइलिश लुक्स से ये साबित किया है कि फैशन के मामले में वो भी किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं.
9/10
अपने इस ऑर्गेंजा सिल्क लहंगे के साथ हसीना ने स्टाइलिश ब्लाउज कैरी किया है. माथे पर बिंदी लगाए सॉफ्ट मेकअप के साथ उन्होंने अपना ये लुक पूरा किया है. श्वेता बच्चन के इस यूनिक ब्लाउज डिजाइन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था.
अपने इस ऑर्गेंजा सिल्क लहंगे के साथ हसीना ने स्टाइलिश ब्लाउज कैरी किया है. माथे पर बिंदी लगाए सॉफ्ट मेकअप के साथ उन्होंने अपना ये लुक पूरा किया है. श्वेता बच्चन के इस यूनिक ब्लाउज डिजाइन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था.
10/10
बिग बी की लाडली इस पिंकिश रेड लहंगे में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं. अपने इस प्लेट्स स्टाइल लहंगे को हसीना ने पिंक ट्यूब ब्लाउज के साथ कैरी किया है. कंट्रास्टिंग कलर के नेकपीस के साथ उन्होंने अपना ये लुक पूरा किया.
बिग बी की लाडली इस पिंकिश रेड लहंगे में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं. अपने इस प्लेट्स स्टाइल लहंगे को हसीना ने पिंक ट्यूब ब्लाउज के साथ कैरी किया है. कंट्रास्टिंग कलर के नेकपीस के साथ उन्होंने अपना ये लुक पूरा किया.
Published at : 27 Oct 2025 10:48 PM (IST)
Tags :
Shweta Bachchan Aishwarya Rai

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's too Cute
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's too Cute
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's too Cute
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's too Cute
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
नौकरी
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
यूटिलिटी
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
ट्रेंडिंग
सालों बाद खुले डैम के गेट, पानी ने मचाई तबाही! इसी बीच प्रकृति ने दिखाए अपने सात रंग- वीडियो वायरल
सालों बाद खुले डैम के गेट, पानी ने मचाई तबाही! इसी बीच प्रकृति ने दिखाए अपने सात रंग- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget