इस सुर्ख लाल डिजाइनर सूट में ऐश्वर्या राय की खूबसूरती देख आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे. चेहरे पर सटल और आंखों में स्मोकी आइ मेकअप के साथ अभिनेत्री हुस्न की मल्लिका लग रही हैं. उन्हें खुले बालों के साथ अपना ये लुक कंप्लीट किया है. अक्सर ही मिस वर्ल्ड अपने इन ट्रेडीशनल लुक्स के जरिए फैंस को अपना मुरीद बना लेती हैं.