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Priyanka Chopra: 7 साल पुरानी वो फिल्म, जिसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने छोड़ दिया बॉलीवुड!
Priyanka Chopra: 'देसी गर्ल' के नाम से मशहूर प्रियंका चोपड़ा ने सात साल से बॉलीवुड में काम नहीं किया है. वो आखिरी बार हिंदी सिनेमा में एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म में नजर आई थीं.
Priyanka Chopra: मशहूर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने अपने करियर में बड़ा और खास नाम कमाया है. एक्ट्रेस बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में धूम मचा चुकी हैं. उनका करियर कई शानदार फिल्मों से भरा हुआ है. 40 की उम्र के पार भी वो लगातार काम कर रही हैं. हालांकि उनके भारतीय फैंस को ये बात हैरान करती है कि हॉलीवुड में लगातार एक्टिव प्रियंका लंबे वक्त से बॉलीवुड से दूर हैं. आइए ऐसे में जानते हैं कि आखिरी बार वो किस बॉलीवुड फिल्म में नजर आई थीं?
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Published at : 18 Jun 2026 12:56 PM (IST)
Tags :Priyanka Chopra
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