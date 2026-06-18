साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रियंका चोपड़ा ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2003 में की थी. सबसे पहले एक्ट्रेस 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई' में नजर आई थीं.