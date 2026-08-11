100 करोड़ कमा चुकी साउथ की ये हिट फिल्म, अब हिंदी में ओटीटी पर यहां होगी रिलीज

'मां इंटि बंगारम' अब ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. थिएटर में धमाल मचाने के बाद अब फिल्म का हिंदी वर्जन ओटीटी पर रिलीज होने वाला है. मेकर्स ने फिल्म की हिंदी ओटीटी रिलीज को लेकर अपडेट दिया है.

'मां इंटि बंगारम' की ओटीटी रिलीज

फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज होने वाली है. मेकर्स ने पोस्ट शेयर कर लिखा- संस्कार वो ही, एक्शन वो ही. बंगारम वो ही. बस अब अपने घर, अपनी भाषा में. 'मां इंटि बंगारम' हिंदी में सोनी लिव पर स्ट्रीम होने वाली है. बता दें कि मेकर्स ने अभी तक फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है. हालांकि, फिल्म जल्द ही ओटीटी पर स्ट्रीम होगी.



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'मां इंटि बंगारम' का बॉक्स ऑफिस

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म ने ग्रॉस 73.16 करोड़ की कमाई की. वहीं फिल्म ने नेट 62 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 27.80 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने दुनियाभर में 100.96 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. फिल्म ने 4.65 करोड़ की ओपनिंग की. फिल्म को काफी पसंद किया गया.

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बता दें कि फिल्म का बजट 30 करोड़ है. फिल्म ने 106.66 परसेंट का रिर्टन ऑन इंवेस्टमेंट किया है. फिल्म हिट हुई. फिल्म को बी.वी. नंदिनी रेड्डी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को ट्रलाला मूविंग पिक्चर्स के बैनर तले राज निदिमोरू, सामंथा और हिमांक दुव्वुरु ने प्रोड्यूस किया. फिल्म में गुलशन देवैया और दिगंत मनचले भी अहम रोल में दिखे. फिल्म साउथ भाषा में जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म में समांथा एक्शन अवतार में दिखी हैं. उनके रोल को फैंस ने बहुत पसंद किया.

फिल्म ने जब 100 करोड़ क्लब में एंट्री की तो समांथा बहुत खुश हो गई थीं. उन्होंने पोस्ट कर लिखा- 'मा इंटी बंगरम' के रिलीज होने से पहले मैं एक ही बात को लेकर बहुत सोचती रहती थी क्या लोग इस फिल्म के बारे में बात करेंगे? उन्हें इस फिल्म के बारे में पता होगा? मेरे एक दोस्त ने 'B' सेंटर के एक एग्ज़िबिटर को फोन किया. उसे पता नहीं था कि मैं भी सुन रहा हूं. आप मां इंटि बंगारम के बारे में क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है कि फिल्म कितनी ओपनिंग करेगी? एग्ज़िबिटर ने बिना झिझके कहा कोई हीरोइन वाली फिल्म क्यों देखेगा? अगर वो किसी बड़े हीरो की फिल्में होती तो ठीक था. लोग उन्हें ग्लैमर के लिए जानते हैं. लेकिन एक फिल्म जिसमें हीरोइन लीड रोल में है, तो कौन थिएटर आएगा? कोई नहीं.'

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मेरे दोस्त ने पूछा, 'फिल्म मां इंटि बंगारम की रिलीज से पहले लोगों का ऐसा सोचना था. मुझे लगता है कि असल बदलाव तब आता है जो कोई रिस्क लेने की हिम्मत रखता है. कई बार रिस्क का फायदा नहीं मिलता. लेकिन कभी-कभी काम कर जाते हैं. हमारे लिए इस रिस्क ने काम किया. मैं उम्मीद करती हूं कि ये किसी बड़ी चीज की शुरुआत है. मैं उम्मीद करती हूं कि कभी किसी एग्जिबिटर को कॉल करके अगर फीमेल फिल्म को लेकर सवाल किया जाए तो उसका तुरंत न में जवाब नहीं होगा. शायद, या देखते हैं, ऐसे जवाब हों.