रामानंद सागर की रामायण में रिजेक्ट हो गए थे अरुण गोविल, फिर ऐसे मिला ऐतिहासिक श्रीराम का रोल

फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' का शनिवार रात को इवेंट हुआ. इस इवेंट में ट्रेलर दिखाया गया. इवेंट में अरुण गोविल भी नजर आए. अरुण गोविल इस फिल्म में महाराज दशरथ के रोल में दिखेंगे. इवेंट में उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में बात की. साथ ही रामानंद सागर की रामायण में निभाए अपने श्री राम के रोल को लेकर भी रिएक्ट किया.

बता दें कि अरुण गोविल को रामानंद सागर की रामायण में श्री राम के रोल के लिए जाना जाता है. इस रोल से उन्हें बहुत नेम-फेम मिला. अब वो नितेश तिवारी की रामायण में दशरथ का रोल प्ले करेंगे.

'राम शब्द को लेकर क्या बोले अरुण गोविल'

इवेंट में अरुण गोविल ने कहा, 'फिल्म में मैं श्रीराम के पिता महाराज दशरथ का रोल प्ले कर रहा हूं इस फिल्म में. मैं जब-जब सेट पर होता था, जब भी कोई सीन होता था. तब राम भले मेरे सामने हों या न हों लेकिन मैं अपने सामने होता था.'

अरुण ने कहा, 'राम एक छोटा सा शब्द हो सकता है लेकिन इसने हमारी जिंदगी को बुना है. हम जिंदगी के जिस भी फेज से गुजर रहे हों, जो भी इमोशन हम एक्सप्रेस कर रहे हो ये शब्द अपना रास्ता ढूंढ़ ही लेता है. हम कहते हैं हे राम, अरे राम, राम राम और यहां तक कि राम दुहाई. सब कुछ राम स भरा हुआ है.'

कैस मिला रामानंद सागर की रामायण में रोल?

इसक अलावा अरुण ने बताया कि उन्हें रामानंद सागर की रामायण में राम का रोल कैसे मिला. अरुण ने बताया कि उन्होंने रामानंद सागर को रामायण के लिए खुद से अप्रोच किया. था. उन्होंने कहा, 'मैंने बिना कुछ सोचे-समझे उन्हें अप्रोच किया और कि मैं श्री राम का रोल प्ले करना चाहता हूं. उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और रिजेक्ट कर दिया. फिर मैंने उन्हें कहा कि अगर वो मुझे राम के रोल के लिए सही नहीं समझते हैं तो मुझे जाने दें क्योंकि मैं कोई और रोल नहीं करूंगा. कुछ महीने बाद उनका मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसा राम हमें नहीं मिला है.'

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रणबीर कपूर ने की जमकर तारीफ

इवेंट में रणबीर ने भी अरुण गोविल की तारीफ की. रणबीर ने कहा, 'सर, आपने इस जिम्मेदारी को सालों से इतनी खूबसूरती और सच्चाई से पेश किया है. आपका ये सफर मेरे जैसे एक्टर से, मेरे लिए ही नहीं मुझे लगता है कि हर इंसान जिसने भी रामानंद सागर की रामायण देखी है आपने उनको भरोसा और प्रेरणा दी है. जैसे आपने भगवान श्रीराम को अपने अंदर उतारा है अगर मैं इतना जरा सा भी कर पाऊं तो मेरे लिए मेरी मेहनत रंग लाएगी. बचपन से सर भगवान श्रीराम का आशीर्वाद, उनकी सीख और आपका चेहरा दिल में रखकर बड़ा हुआ हूं, आई लव यू.'

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