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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब कैटरीना कैफ के सामने डायलॉग भूल गए थे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, बोले- लोग गलतियों को पसंद करते हैं

जब कैटरीना कैफ के सामने डायलॉग भूल गए थे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, बोले- लोग गलतियों को पसंद करते हैं

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म 'न्यूयॉर्क' की शूटिंग से जुड़ा दिलचस्प किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि एक सीन के दौरान वो कैटरीना कैफ के सामने अपने डायलॉग भूल गए थे.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 19 Jul 2026 11:18 AM (IST)
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नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर में शुमार हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं और दर्शकों के दिल में खास पहचान बनाई है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में एक मजेदार किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि एक बार शूटिंग के दौरान कैटरीना कैफ के सामने वो अपने डायलॉग ही भूल गए थे. लेकिन इस गलती की वजह से सीन खराब होने के बजाय और भी नेचुरल और बेहतर लगने लगा.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी भूल गए थे डायलॉग्स
न्यूज18 इंडिया के साथ बातचीत में नवाजुद्दीन ने कबीर खान की फिल्म 'न्यूयॉर्क' की शूटिंग का दिलचस्प किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि फिल्म में कैटरीना कैफ के साथ एक इंटरव्यू सीन शूट हो रहा था. उसी दौरान वो अपने डायलॉग भूल गए.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, 'कबीर खान की फिल्म 'न्यूयॉर्क' में एक सीन था, जिसमें मुझे कैटरीना कैफ के सामने बैठना था. वो मेरा इंटरव्यू ले रही थीं. उस सीन के लिए मेरे 4-5 पेज के डायलॉग थे. मैंने उन्हें रटने की बजाय सिर्फ समझा और अपने दिमाग में पूरा सीन बनाया. लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, मैं डायलॉग में अटक गया.'

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जब कैटरीना कैफ के सामने डायलॉग भूल गए थे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, बोले- लोग गलतियों को पसंद करते हैं

'लोग छोटी-छोटी गलतियों को ज्यादा पसंद करते हैं'
उन्होंने आगे कहा, 'मेरे अटकने की वजह से सीन में एक अलग ही नेचुरल फील आ गई और वो मेरे किरदार का हिस्सा बन गया. इससे मेरे रोल में फ्रेशनेस आ गई. लोगों को लगा कि मैं एक्टिंग नहीं, बल्कि सच में वही इंसान हूं. मुझे लगता है कि परफेक्शन थोड़ा मैकेनिकल हो जाता है, जबकि कई बार लोग छोटी-छोटी गलतियों और इम्परफेक्शन को ज्यादा पसंद करते हैं.'

बता दें, 'न्यूयॉर्क' साल 2009 में रिलीज हुई एक क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे कबीर खान ने डायरेक्ट किया था. फिल्म को यश राज फिल्म्स के बैनर तले आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था. इसमें जॉन अब्राहम, कैटरीना कैफ, नील नितिन मुकेश और इरफान खान जैसे सितारे नजर आए थे. फिल्म की कहानी 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका में रहने वाले तीन दोस्तों की लाइफ पर बेस्ड है. इस हादसे के बाद उनकी दोस्ती और जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है.

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फिल्म की शूटिंग ज्यादातर न्यूयॉर्क सिटी और फिलाडेल्फिया में हुई थी, जबकि कुछ हिस्से भारत में भी शूट किए गए थे. फिल्म का म्यूजिक प्रीतम ने दिया था और बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम ने तैयार किया था.

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Published at : 19 Jul 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Nawazuddin Siddiqui New York Katrina Kaif
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