एक्स देवर अखिल अक्किनेनी को सामंथा ने दी शुभकामनाएं, फिल्म 'लेनिन' को बताया ब्लॉकबस्टर

साउथ एक्टर अखिल अक्किनेनी करीब तीन साल बाद फिल्म 'लेनिन' से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. उनकी पिछली फिल्म 'एजेंट' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. अब उनकी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'लेनिन' आज, 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस खास मौके पर उनकी एक्स भाभी सामंथा रुथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए फिल्म की सफलता की दुआ की.

सामंथा रुथ प्रभु ने दी बधाई

सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म 'लेनिन' का ट्रेलर शेयर किया. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'अखिल अक्किनेनी और 'लेनिन' की पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं. इस फिल्म से पहले ही ब्लॉकबस्टर वाली फील आ रही है.'

ये भी पढ़ेंः Cheque Bounce Case: तीन महीने जेल में रहेंगे राजपाल यादव, चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई सजा, 7.35 करोड़ का जुर्माना भी लगाया

बता दें कि अखिल अक्किनेनी, नागा चैतन्य के छोटे भाई हैं. नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु की शादी साल 2017 में हुई थी, लेकिन दोनों ने 2021 में अलग होने का फैसला कर लिया. अब दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. सामंथा ने राज निदिमोरु से शादी कर ली है, और वो जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. वहीं, तलाक के बाद नागा चैतन्य ने शोभिता धूलिपाला संग शादी की.

'लेनिन' फिल्म के बारे में

'लेनिन' का निर्देशन मुरली किशोर अब्बुरु ने किया है. फिल्म में अखिल अक्किनेनी के अलावा, भाग्यश्री बोरसे भी अहम भूमिका में नजर आई हैं. ये एक तेलुगु एक्शन-रोमांस फिल्म है, जिसकी कहानी रायलसीमा की पृष्ठभूमि पर आधारित है. फिल्म में एक बहादुर इंसान की कहानी दिखाई गई है, जो राजनीति और पारिवारिक दुश्मनी के बीच एक नेता के खिलाफ लड़ाई लड़ता है.

ये भी पढ़ेंः 'मुझे बहुत जल्दी नजर लग जाती है', एक्ट्रेस कृति सेनन बोलीं- 'गिर जाती हूं, नाखून टूट जाते हैं'

बता दें कि अखिल अक्किनेनी, सुपरस्टार नागार्जुन और एक्ट्रेस अमला के बेटे हैं. उन्होंने 1995 में बतौर बाल कलाकार फिल्म 'सिसिंद्री' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद 2014 में 'मनम' में कैमियो किया, जबकि 2015 में फिल्म 'अखिल' से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही. इसके बाद 2017 में रिलीज हुई 'हैलो' से उन्हें दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला.