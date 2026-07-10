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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनेटफ्लिक्स पर पसंद आई 'इक्का' तो देख डालिए सनी देओल की 33 साल पुरानी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म, कमाया था 356% प्रॉफिट

नेटफ्लिक्स पर पसंद आई 'इक्का' तो देख डालिए सनी देओल की 33 साल पुरानी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म, कमाया था 356% प्रॉफिट

Sunny Deol Profitable Film: सनी देओल की फिल्म 'इक्का' को रिलीज कर दिया गया है. ऐसे में अगर आपको ये कोर्टरूम ड्रामा पसंद आ रही है तो आप उनकी 33 साल पुरान मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म यूट्यूब पर देख सकते हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 10 Jul 2026 11:32 PM (IST)
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Sunny Deol Court Room Drama Movie: सनी देओल इस बार बिना एक्शन के ही अपनी फिल्म से लाइमलाइट में आ गए हैं. वजह है कि उनकी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म को रिलीज कर दिया गया है, जिसका टाइटल 'इक्का' है. इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है लेकिन वो कोई पहली बार काले कोट में नजर नहीं आए हैं. वो 33 साल पहले भी कोर्ट में इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते दिख चुके हैं. अगर आपको 'इक्का' पसंद आई है तो आप 33 साल पुरानी फिल्म को भी यूट्यूब पर देख सकते हैं.

33 साल पुरानी सनी देओल की कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म

दरअसल, सनी देओल की जिस कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म के बारे में बता रहे हैं, उसे 33 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और ये उस साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में थी. उस समय के लिहाज से इसका बजट भी अच्छा खासा और कमाई बजट का कई गुना रही थी. इसका टाइटल 'दामिनी' है, जिसे कोई अब तक नहीं भुला पाया है.

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'दामिनी' ने कमाया था 356% प्रॉफिट 

90 के दशक में रिलीज हुई कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म 'दामिनी' को 33 साल बाद भी कोई भुला नहीं पाया है. इसमें सनी देओल की जो धमाकेदार परफॉर्मेंस रही थी, वो कमाल की थी. 'इक्का' की तुलना इसी से की जा रही है. फिल्म के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के मुताबिक, 1993 में रिलीज हुई इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड  11.40 करोड़, इंडिया नेट कलेक्शन 6.10 करोड़ और ओवरसीज में 0.37 करोड़ कमाए थे.

जबकि फिल्म का बजट 2.50 करोड़ रहा था. इस लिहाज से फिल्म ने वर्ल्डवाइड 356% प्रॉफिट कमाया था, जो कि उस समय के लिहाज से कहीं ज्यादा और मोस्ट प्रॉफिटेबल माना जाता था.

Damini (1993) - IMDb

'दामिनी' की स्टार कास्ट और कहानी

बहरहाल, अगर 'दामिनी' की स्टार कास्ट और कहानी के बारे में बात की जाए तो फिल्म में सनी देओल के साथ ही मीनाक्षी शेषाद्री, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने लीड रोल प्ले किया था. वहीं, आमिर खान ने स्पेशल अपीयरेंस दी थी. वहीं, फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो इसमें एक दामिनी नाम की लड़की की कहानी को दिखाया गया था, जो घर की नौकरानी के साथ रेप होते हुए देख लेती है और इसका अपराधी उसका देवर खुद होता है. ये एक कमाल की फिल्म है. 

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कहां देख सकते हैं 'दामिनी'?

इसके साथ ही बात करें की फिल्म 'दामिनी' को कहां देख सकते हैं तो इसे यूट्यूब पर देखा जा सकता है. फिल्म को फ्री प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है और इसे यूट्यूब पर भी देखने के लिए रेंट पर लेना होगा. इसे यूट्यूब मूवीज पर रेंट पर यानी कि पैसे देकर देख सकते हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 11:28 PM (IST)
Tags :
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