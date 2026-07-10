Dhamaal 4 Box Office: अजय देवगन की 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर कर रही धमाका, पढ़ें फिल्म का डे वाइज कलेक्शन
Dhamaal 4 Box Office Collection: 'धमाल 4' में अजय देवगन, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और रितेश देशमुख जैसे स्टार्स नजर आए हैं. आइए नजर डालते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.
Dhamaal 4 Box Office Collection: 10 जुलाई को थियेटर में 2026 की कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' रिलीज हो चुकी है. इसमें अजय देवगन, अरशद वारसी जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं. फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं. फिल्म रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है. आपको बताते हैं फिल्म का डेवाइज कलेक्शन
'धमाल 4' का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|डेज
|इंडिया नेट कलेक्शन
|इंडिया ग्रॉस कलेक्शन
|वर्ल्डवाइड कलेक्शन
|पहला दिन
|टोटल कलेक्शन
'धमाल 4' की कास्ट
फिल्म की कास्ट पर नजर डालें तो इसमें अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, रवि किशन, जावेद जाफरी, अंजलि आनंद, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता जैसे स्टार्स हैं. फिल्म का निर्देशन इंदर कुमार ने किया है. इस फिल्म को अजय देवगन, इंदर कुमार, आनंद पंडित, अशोक थकेरिया, कृष्णन कुमार, भूषण कुमार और कुमार मंगत पाठक ने प्रोड्यूस किया है.
'धमाल' एक सफल फ्रेंचाइजी है. इसका पहला पार्ट 2007 में, दूसरा पार्ट 2011 में और तीसरा पार्ट 2019 में रिलीज हुआ था. फैंस ने सभी पार्ट्स को भरपूर प्यार दिया और तीनों पार्ट्स ने जमकर कमाई भी की.
ओटीटी पर कहां देख सकते हैं 'धमाल' के पुराने पार्ट्स?
फिल्म के पहले पार्ट को बहुत प्यार मिला था. इस फिल्म में संजय दत्त, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी, संजय मिश्रा, विजय राज और प्रेम चोपड़ा जैसे स्टार्स थे. इस फिल्म को आप ZEE5 और अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. फिल्म हिट रही थी. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 50 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म के दूसरे पार्ट 'डबल धमाल' को आप ZEE5 और अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. इस फिल्म में अरशद वारसी, कंगना रनौत, संजय दत्त, आशीष चौधरी और जावेद जाफरी जैसे स्टार्स थे. फिल्म सेमी-हिट रही थी और इसने इंडिया में 45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
फिल्म के तीसरे पार्ट में अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी नजर आए थे. ओटीटी पर इस फिल्म को जियो हॉटस्टार (JioHotstar) पर देख सकते हैं. इस फिल्म ने 154 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया था.
धमाल फ्रेंचाइजी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म का पहला पार्ट को बहुत प्यार मिला. इस फिल्म में संजय दत्त, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी, संजय मिश्रा, विजय राज, प्रेम चोपड़ा जैसे स्टार्स थे. इस फिल्म को आप जी 5 और अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. फिल्म हिट हुई थी. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 50 करोड़ कमाए थे.
फिल्म का दूसरा पार्ट 'डबल धमाल' को आप जी 5 और अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. इस फिल्म में अरशद वारसी, कंगना रनौत, संजय दत्त, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी जैसे स्टार्स थे. फिल्म सेमी हिट थी. फिल्म ने इंडिया में 45 करोड़ का कलेक्शन किया था.
फिल्म के तीसरे पार्ट में अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी नजर आए थे. ओटीटी पर इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इस फिल्म ने 154 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था.
(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिक (www.sacnilk.com) से लिए गए हैं. फाइनल आंकड़ों में बदलाव हो सकता है.)