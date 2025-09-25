एक्सप्लोरर
अर्चना पूरन सिंह 10 खूबसूरत तस्वीरें, जवानी के दिनों में गॉर्जियस इतनी कि दिल दे बैठोगे
Archana Puran Singh Birthday Special: जवानी के दिनों में इनकी गॉर्जियस अदाएं देखकर कोई भी दिल दे बैठे. अर्चना पूरन सिंह के बर्थडे पर फैन्स खूबसूरती और जलवे को याद कर रहे हैं.
जवानी के दिनों में इनकी खूबसूरती और गॉर्जियस अदाओं ने लाखों दिलों को दीवाना बना दिया था. हर लुक में इनका चार्म और स्टाइल ऐसा था कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाता था. इनके बर्थडे के खास मौके पर फैन्स पुराने दिनों की यादें ताजा कर रहे हैं और इनकी अदाओं की तारीफ कर रहे हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 25 Sep 2025 02:42 PM (IST)
Tags :Birthday Archana Puran
बॉलीवुड
10 Photos
अर्चना पूरन सिंह 10 खूबसूरत तस्वीरें, जवानी के दिनों में गॉर्जियस इतनी कि दिल दे बैठोगे
बॉलीवुड
10 Photos
'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी' की 10 तस्वीरें, इतनी बड़ी हो गई हैं सलमान खान की हर्षाली
बॉलीवुड
7 Photos
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर दिखना है चांद सा खूबसूरत, ऐश्वर्या राय का लुक करें फॉलो
बॉलीवुड
8 Photos
करवा चौथ के लिए परफेक्ट रहेगा राशि खन्ना का ये ग्रीन-पिंक लहंगा लुक, लगेंगी बला की खूबसूरत
बॉलीवुड
9 Photos
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
बॉलीवुड
10 Photos
बेइंतहा खूबसूरत हैं ऋतिक रोशन की बहन, दिलकश अदाओं से बिजलियां गिराती हैं पश्मीना रोशन
बॉलीवुड
9 Photos
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा के बदले तेवर, इन 10 तस्वीरों में देखें हद से ज्यादा खूबसूरत लुक
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
इंडिया
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion