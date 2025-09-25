हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अर्चना पूरन सिंह 10 खूबसूरत तस्वीरें, जवानी के दिनों में गॉर्जियस इतनी कि दिल दे बैठोगे

अर्चना पूरन सिंह 10 खूबसूरत तस्वीरें, जवानी के दिनों में गॉर्जियस इतनी कि दिल दे बैठोगे

Archana Puran Singh Birthday Special: जवानी के दिनों में इनकी गॉर्जियस अदाएं देखकर कोई भी दिल दे बैठे. अर्चना पूरन सिंह के बर्थडे पर फैन्स खूबसूरती और जलवे को याद कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 02:42 PM (IST)
Archana Puran Singh Birthday Special: जवानी के दिनों में इनकी गॉर्जियस अदाएं देखकर कोई भी दिल दे बैठे. अर्चना पूरन सिंह के बर्थडे पर फैन्स खूबसूरती और जलवे को याद कर रहे हैं.

जवानी के दिनों में इनकी खूबसूरती और गॉर्जियस अदाओं ने लाखों दिलों को दीवाना बना दिया था. हर लुक में इनका चार्म और स्टाइल ऐसा था कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाता था. इनके बर्थडे के खास मौके पर फैन्स पुराने दिनों की यादें ताजा कर रहे हैं और इनकी अदाओं की तारीफ कर रहे हैं.

बॉलीवुड और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में उनकी खास हंसी और कॉमेडी शो “द कपिल शर्मा शो” का चेहरा सामने आ जाता है.
बॉलीवुड और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में उनकी खास हंसी और कॉमेडी शो “द कपिल शर्मा शो” का चेहरा सामने आ जाता है.
लेकिन अर्चना का करियर सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रहा है, उन्होंने फिल्मों में भी शानदार काम किया है और 80-90 के दशक में अपनी खूबसूरती और ग्लैमर से सभी का दिल जीत लिया था.
लेकिन अर्चना का करियर सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रहा है, उन्होंने फिल्मों में भी शानदार काम किया है और 80-90 के दशक में अपनी खूबसूरती और ग्लैमर से सभी का दिल जीत लिया था.
छोटी उम्र से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने मुंबई का रुख किया. 1987 में उन्होंने फिल्म “जलवा” से बॉलीवुड में एंट्री की और अपनी खूबसूरत अदाओं से पहचान बनाई.
छोटी उम्र से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने मुंबई का रुख किया. 1987 में उन्होंने फिल्म “जलवा” से बॉलीवुड में एंट्री की और अपनी खूबसूरत अदाओं से पहचान बनाई.
इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे लेकिन यादगार रोल किए. खासतौर पर कॉमेडी और साइड किरदारों में उनकी एक्टिंग ने लोगों को खूब हंसाया.
इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे लेकिन यादगार रोल किए. खासतौर पर कॉमेडी और साइड किरदारों में उनकी एक्टिंग ने लोगों को खूब हंसाया.
फिल्मों के अलावा अर्चना पूरन सिंह टीवी की दुनिया की भी जानी-मानी शख्सियत हैं. उन्होंने “श्रीमान श्रीमती”, “जनम समझा करो” और कई शो में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीता.
फिल्मों के अलावा अर्चना पूरन सिंह टीवी की दुनिया की भी जानी-मानी शख्सियत हैं. उन्होंने “श्रीमान श्रीमती”, “जनम समझा करो” और कई शो में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीता.
अर्चना की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही दिलचस्प है. उन्होंने एक्टर परमीत सेठी से शादी की, और दोनों आज भी इंडस्ट्री के बेस्ट कपल्स में गिने जाते हैं.
अर्चना की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही दिलचस्प है. उन्होंने एक्टर परमीत सेठी से शादी की, और दोनों आज भी इंडस्ट्री के बेस्ट कपल्स में गिने जाते हैं.
अर्चना और परमीत की जोड़ी अपने फ्रेंडली और कूल रिश्ते के लिए जानी जाती है.
अर्चना और परमीत की जोड़ी अपने फ्रेंडली और कूल रिश्ते के लिए जानी जाती है.
जवानी के दिनों में अर्चना पूरन सिंह इतनी गॉर्जियस थीं कि उनकी तस्वीरें देखकर कोई भी दिल हार बैठे.
जवानी के दिनों में अर्चना पूरन सिंह इतनी गॉर्जियस थीं कि उनकी तस्वीरें देखकर कोई भी दिल हार बैठे.
लंबे कद, स्टाइलिश अंदाज और कॉन्फिडेंस से उन्होंने हमेशा अपनी अलग पहचान बनाई. आज भी उनकी पर्सनालिटी और स्माइल उतनी ही चार्मिंग लगती है.
लंबे कद, स्टाइलिश अंदाज और कॉन्फिडेंस से उन्होंने हमेशा अपनी अलग पहचान बनाई. आज भी उनकी पर्सनालिटी और स्माइल उतनी ही चार्मिंग लगती है.
उन्होंने इंडस्ट्री में ये साबित किया है कि अगर आप टैलेंटेड हैं और मेहनत करते हैं, तो आपको पहचान जरूर मिलती है.
उन्होंने इंडस्ट्री में ये साबित किया है कि अगर आप टैलेंटेड हैं और मेहनत करते हैं, तो आपको पहचान जरूर मिलती है.
Published at : 25 Sep 2025 02:42 PM (IST)
Embed widget