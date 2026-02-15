एक्सप्लोरर
35 की तो कोई 45 की, भोजपुरी इंडस्ट्री की ये एक्ट्रेसेस अभी भी हैं कुंवारी, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम
भोजपुरी इंडस्ट्री की ये एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के दम पर खुब नाम कमा चुकी हैं. लेकिन, खूब नाम कमाने के बाद भी ये हसीनाएं अभी भी सिंगल हैं.
भोजपुरी इंडस्ट्री की ये हसीनाए अपनी दमदार एक्टिंग और अपनी खूबसूरती के दम पर पुरे इंडस्ट्री में राज कर रही है और इतना ही नहीं इन एक्ट्रेस का नाम टॉप एक्ट्रेस के लिस्ट में भी शुमार है. पर प्रोफेशनल दुनीया में लोगों को दीवाना बना चुकी ये एक्ट्रेस असल जिंदगी में शादी नहीं की और अपनी अकेले गुजार रही हैं.
1/6
2/6
Published at : 15 Feb 2026 01:31 PM (IST)
Tags :Akshara Singh Kajal Raghwani
भोजपुरी सिनेमा
6 Photos
35 की तो कोई 45 की, भोजपुरी इंडस्ट्री की ये एक्ट्रेसेस अभी भी हैं कुंवारी, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
आम्रपाली दुबे से लेकर अक्षरा सिंह तक, जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं ये भोजपुरी एक्ट्रेसेस
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
भोजपुरी इंडस्ट्री की 'क्वीन' सबीहा से कैसे बन गई रानी चटर्जी जानें मुस्लिम होकर हिंदू नाम
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
आम्रपाली दुबे और मोनालिसा नहीं तो कौन है भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे अमीर एक्ट्रेस, जानें नेटवर्थ भी
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
पत्नी ज्योति सिंह संग विवाद के बीच पवन सिंह ने धोखे को लेकर की बात, बोले- कमियां दोनों तरफ होती हैं
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
ससुराल में ज्योति पर होता था अत्याचार? लेटेस्ट पोस्ट में पवन सिंह की पत्नी का छलका दर्द
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
खेसारी लाल के इस कमेंट की वजह से पवन सिंह ने तोड़ दी थी दोस्ती, कभी न मिलने की खाई थी कसम
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
पवन सिंह के वायरल बर्थडे वीडियो पर खेसारी लाल यादव का तंज, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
15 साल का प्यार, धोखा और मौत…नोएडा वैलेंटाइन डे सुसाइड केस की असली वजह आई सामने?
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement
भोजपुरी सिनेमा
6 Photos
35 की तो कोई 45 की, भोजपुरी इंडस्ट्री की ये एक्ट्रेसेस अभी भी हैं कुंवारी, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
आम्रपाली दुबे से लेकर अक्षरा सिंह तक, जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं ये भोजपुरी एक्ट्रेसेस
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion