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माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे आम्रपाली दुबे और कुंदन भारद्वाज, टेका माथा, तस्वीरें वायरल
भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और एक्टर कुंदन भारद्वाज ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन किए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रापाली दुबे और एक्टर कुंदन भारद्वाज जल्द ही फिल्म 'माई से मिला द वैष्णो मैया' में नजर आएंगे. इस फिल्म के डायरेक्टर पंकज सिन्हा हैं. सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी के मंदिर में हो रही है. शूटिंग के बीच आम्रापाली और कुंदन ने हाल ही में माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 01:56 PM (IST)
Tags :Amrapali Dubey Kundan Bhardwaj
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