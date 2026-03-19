कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में ग्लैमर का लगाया था तगड़ा, अब कहां गायब हैं ये एक्ट्रेसेस

भोजपुरी सिनेमा की स्टार और टेलीविजन की दुनिया का जाना-माना चेहरा, मोनालिसा भले ही फिल्मों से दूर हों, लेकिन अपने ग्लैमरस अंदाज से सोशल मीडिया पर धमाल मचाए रहती हैं. हाल ही में वो रियलिटी शो 'द 50' में नजर आई थी.