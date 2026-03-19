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कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में ग्लैमर का लगाया था तगड़ा, अब कहां गायब हैं ये एक्ट्रेसेस
Bhojpuri Actres: भोजपुरी सिनेमा में कई ऐसी एक्ट्रेस आई जिन्होंने अपनी अदाओं से दर्शकों का दिल जीता. कुछ एक्ट्रेस इंडस्ट्री से दूर हो गई है. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन सी एक्ट्रेसेस शामिल है.
भोजपुरी सिनेमा में कई एक्ट्रेसेस ऐसी आईं, जिन्होंने कम समय में ही अपनी खूबसूरती और ग्लैमर से जबरदस्त पहचान बना ली. हर तरफ उनके ही चर्चे थे, लेकिन अचानक वो स्क्रीन से गायब हो गईं. आज ना उनकी फिल्में दिखती हैं और ना ही वो पहले जैसी लाइमलाइट में नजर आती हैं. आइए जानते हैं आखिर अब क्या करती हैं ये एक्ट्रेसेस?
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Published at : 19 Mar 2026 02:03 PM (IST)
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