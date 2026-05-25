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उफ्फ ये अदाएं! बैकलेस मैक्सी ड्रेस में मोनालिसा ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, तस्वीरें देख फैंस हुए दीवाने
Monalisa Look: भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट से सोशल मीडिया पर ग्लैमर का तड़का लगा दिया है. फ्लोई बैकलेस मैक्सी ड्रेस में उनका स्टाइलिश अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
मोनालिसा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका स्टाइलिश लुक फैंस को दीवाना बना रहा हैं. बैकलेस और मैक्सी ड्रेस में उनकी अदाएं खूब पसंद की जा रही हैं. इसी बीच आइए उनके इन तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.,
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Published at : 25 May 2026 09:39 PM (IST)
Tags :Monalisa Bhojpuri Actress
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