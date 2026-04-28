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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमा43 की उम्र में मोनालिसा ने बॉडीकॉन ड्रेस में ढाया कहर, अदाओं पर फिदा हुए फैंस, देखें ग्लैमरस फोटोज

43 की उम्र में मोनालिसा ने बॉडीकॉन ड्रेस में ढाया कहर, अदाओं पर फिदा हुए फैंस, देखें ग्लैमरस फोटोज

Monalisa Glamorous Photos: भोजुपरी एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने बॉडीकॉन ड्रेस में अपनी कई ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Apr 2026 06:55 PM (IST)
Monalisa Glamorous Photos: भोजुपरी एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने बॉडीकॉन ड्रेस में अपनी कई ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं.

भोजुपरी एक्ट्रेस मोनालिसा एक्टिंग के साथ-साथ अपने लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कई दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो बॉडीकॉन ड्रेस पहने नजर आईं.

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भोजुपरी एक्ट्रेस मोनालिसा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
भोजुपरी एक्ट्रेस मोनालिसा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
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हाल ही में मोनालिसा ने एक बार फिर अपनी फोटोज शेयर कर फैंस की धड़कने तेज कर दी हैं. उनका ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
हाल ही में मोनालिसा ने एक बार फिर अपनी फोटोज शेयर कर फैंस की धड़कने तेज कर दी हैं. उनका ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
Published at : 28 Apr 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
Monalisa

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