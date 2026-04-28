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43 की उम्र में मोनालिसा ने बॉडीकॉन ड्रेस में ढाया कहर, अदाओं पर फिदा हुए फैंस, देखें ग्लैमरस फोटोज
Monalisa Glamorous Photos: भोजुपरी एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने बॉडीकॉन ड्रेस में अपनी कई ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं.
भोजुपरी एक्ट्रेस मोनालिसा एक्टिंग के साथ-साथ अपने लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कई दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो बॉडीकॉन ड्रेस पहने नजर आईं.
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Published at : 28 Apr 2026 06:55 PM (IST)
Tags :Monalisa
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