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मनोज तिवारी की शादी को पूरे हुए 6 साल, पत्नी सुरभि ने एनिवर्सरी पर लुटाया प्यार, शेयर की फोटोज
Manoj Tiwari Wedding Anniversary: मनोज तिवारी ने हाल ही में अपनी 6वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. उनकी वाइफ सुरभि तिवारी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने पति पर खूब प्यार लुटाया.
भोजपुरी सिनेमा के स्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कल 26 अप्रैल को अपनी शादी की 6वीं सालगिरह मनाई. इस मौके पर उनकी पत्नी सुरभि तिवारी ने कई रोमांटिक फोटोज भी शेयर की हैं. आइए देखते हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 12:22 PM (IST)
Tags :MANOJ TIWARI
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