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खुले बाल, स्लीवलेस ब्लाउज, साड़ी में कहर बरपा रहीं 'बिग बॉस' फेम नीलम गिरी, देखिए तस्वीरें
Neelam Giri Look: भोजपुरी एक्ट्रेस और बिग बॉस 19 फेम नीलम गिरी ने अपनी लेटेस्ट साड़ी लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. डार्क ग्रीन साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी अब खूब सुर्खियों में बनी रहती हैं. रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में आने के बाद से उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आ रही हैं. इसी बीच उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं. तो आइए उनके लुक पर एक नजर डालते हैं.,
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Published at : 18 May 2026 09:51 PM (IST)
Tags :Neelam Giri Bhojpuri Actress
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