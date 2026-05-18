खुले बाल, स्लीवलेस ब्लाउज, साड़ी में कहर बरपा रहीं 'बिग बॉस' फेम नीलम गिरी, देखिए तस्वीरें

नीलम गिरी ने इसमें डार्क ग्रीन कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी हैं, जिसका सिल्वर और पिंक बॉर्डर इसे और स्टाइलिश बना रहा है. साड़ी का फ्लो और ड्रेपिंग उनके पूरे लुक को एलिगेंट टच दे रहा है.