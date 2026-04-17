'भोजपुरी की बार्बी डॉल', खूले बाल और गोल्डन साड़ी में खूब जंची आम्रपाली दुबे, फैंस हुए कायल

आम्रपाली दुबे ने इस खास मौके पर गोल्डन रंग की साड़ी पहनी, जो एलिगेंट और क्लासी लग रही थी. साड़ी का फैब्रिक रेड कार्पेट की लाइट्स में और भी ज्यादा चमक कर रहा था, जिससे उनका पूरा लुक रॉयल नजर आ रहा था.