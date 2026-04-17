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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमा'भोजपुरी की बार्बी डॉल', खूले बाल और गोल्डन साड़ी में खूब जंची आम्रपाली दुबे, फैंस हुए कायल

'भोजपुरी की बार्बी डॉल', खूले बाल और गोल्डन साड़ी में खूब जंची आम्रपाली दुबे, फैंस हुए कायल

Aamrapali Dubey Look: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. हाल ही में INCA अवॉर्ड फंक्शन में बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड जीतने के साथ उनके स्टाइल ने फैंस का दिल जीत लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Apr 2026 11:16 PM (IST)
Aamrapali Dubey Look: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. हाल ही में INCA अवॉर्ड फंक्शन में बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड जीतने के साथ उनके स्टाइल ने फैंस का दिल जीत लिया है.

भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे इन दिनों अपने लुक को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में INCA अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान खींच लिया और 'मेरे हसबैंड की शादी है' फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी अपने नाम किया. इस खास मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर कई की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें आम्रपाली का अंदाज उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है और हर कोई उनके स्टाइल की तारीफ कर रहा है.

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आम्रपाली दुबे ने इस खास मौके पर गोल्डन रंग की साड़ी पहनी, जो एलिगेंट और क्लासी लग रही थी. साड़ी का फैब्रिक रेड कार्पेट की लाइट्स में और भी ज्यादा चमक कर रहा था, जिससे उनका पूरा लुक रॉयल नजर आ रहा था.
आम्रपाली दुबे ने इस खास मौके पर गोल्डन रंग की साड़ी पहनी, जो एलिगेंट और क्लासी लग रही थी. साड़ी का फैब्रिक रेड कार्पेट की लाइट्स में और भी ज्यादा चमक कर रहा था, जिससे उनका पूरा लुक रॉयल नजर आ रहा था.
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साड़ी का ब्लाउज यूनिक डिजाइन वाला था, जिसमें स्ट्रक्चर्ड और मॉडर्न टच देखने को मिला. डीप नेक डिजाइन और फाइन टेक्सचर ने उनके आउटफिट को और भी स्टाइलिश बना दिया.
साड़ी का ब्लाउज यूनिक डिजाइन वाला था, जिसमें स्ट्रक्चर्ड और मॉडर्न टच देखने को मिला. डीप नेक डिजाइन और फाइन टेक्सचर ने उनके आउटफिट को और भी स्टाइलिश बना दिया.
Published at : 17 Apr 2026 11:16 PM (IST)
Tags :
Aamrapali Dubey Bhojpuri Actress INCA Awards

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