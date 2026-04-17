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'भोजपुरी की बार्बी डॉल', खूले बाल और गोल्डन साड़ी में खूब जंची आम्रपाली दुबे, फैंस हुए कायल
Aamrapali Dubey Look: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. हाल ही में INCA अवॉर्ड फंक्शन में बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड जीतने के साथ उनके स्टाइल ने फैंस का दिल जीत लिया है.
भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे इन दिनों अपने लुक को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में INCA अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान खींच लिया और 'मेरे हसबैंड की शादी है' फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी अपने नाम किया. इस खास मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर कई की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें आम्रपाली का अंदाज उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है और हर कोई उनके स्टाइल की तारीफ कर रहा है.
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Published at : 17 Apr 2026 11:16 PM (IST)
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