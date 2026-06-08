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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमाअक्षरा सिंह ही नहीं, भोजपुरी की ये हैं वो 7 एक्ट्रेसेस, जिनके साथ हिट है पवन सिंह की जोड़ी

अक्षरा सिंह ही नहीं, भोजपुरी की ये हैं वो 7 एक्ट्रेसेस, जिनके साथ हिट है पवन सिंह की जोड़ी

Pawan Singh Hit Pair: पावर स्टार पवन सिंह की जोड़ी अक्षरा सिंह के अलावा कई एक्ट्रेसेस के साथ भी सुपरहिट रही है. मोनालिसा, काजल राघवानी जैसी एक्ट्रेस संग उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Jun 2026 07:55 AM (IST)
Pawan Singh Hit Pair: पावर स्टार पवन सिंह की जोड़ी अक्षरा सिंह के अलावा कई एक्ट्रेसेस के साथ भी सुपरहिट रही है. मोनालिसा, काजल राघवानी जैसी एक्ट्रेस संग उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया.

पवन सिंह की लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव रहे हैं. जहां वो प्रोफेशनल लाइफ में सफल रहे हैं वहीं, उनकी पर्सनल लाइफ में काफी विवाद रहा है. अक्षरा सिंह के साथ प्यार और विवाद जग जाहिर है. ऐसे में अब पवन सिंह की जिंदगी पर फिल्म बनने की चर्चा जोरों पर है. ऐसे में आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बता रहे हैं, जिनके साथ अक्षरा सिंह के अलावा पवन सिंह की जोड़ी स्क्रीन पर खूब जमी है. देखिए लिस्ट...

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मोनालिसा - पवन सिंह की जोड़ी मोनालिसा के साथ कई फिल्मों में देखने को मिलीं. जिद्दी आशिक से पवन राजा तक, दर्शकों ने उनकी जोड़ी खूब पसंद की.
मोनालिसा - पवन सिंह की जोड़ी मोनालिसा के साथ कई फिल्मों में देखने को मिलीं. जिद्दी आशिक से पवन राजा तक, दर्शकों ने उनकी जोड़ी खूब पसंद की.
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निधि झा - सत्या, धड़कन और गदर जैसी फिल्मों से ये जोड़ी सुपरहिट बन गईं. फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया.
निधि झा - सत्या, धड़कन और गदर जैसी फिल्मों से ये जोड़ी सुपरहिट बन गईं. फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया.
Published at : 08 Jun 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Bhojpuri Pawan Singh

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