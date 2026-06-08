एक्सप्लोरर
अक्षरा सिंह ही नहीं, भोजपुरी की ये हैं वो 7 एक्ट्रेसेस, जिनके साथ हिट है पवन सिंह की जोड़ी
Pawan Singh Hit Pair: पावर स्टार पवन सिंह की जोड़ी अक्षरा सिंह के अलावा कई एक्ट्रेसेस के साथ भी सुपरहिट रही है. मोनालिसा, काजल राघवानी जैसी एक्ट्रेस संग उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया.
पवन सिंह की लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव रहे हैं. जहां वो प्रोफेशनल लाइफ में सफल रहे हैं वहीं, उनकी पर्सनल लाइफ में काफी विवाद रहा है. अक्षरा सिंह के साथ प्यार और विवाद जग जाहिर है. ऐसे में अब पवन सिंह की जिंदगी पर फिल्म बनने की चर्चा जोरों पर है. ऐसे में आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बता रहे हैं, जिनके साथ अक्षरा सिंह के अलावा पवन सिंह की जोड़ी स्क्रीन पर खूब जमी है. देखिए लिस्ट...
1/7
2/7
Published at : 08 Jun 2026 07:55 AM (IST)
Tags :Bhojpuri Pawan Singh
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
अक्षरा सिंह ही नहीं, भोजपुरी की ये हैं वो 7 एक्ट्रेसेस, जिनके साथ हिट है पवन सिंह की जोड़ी
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
उफ्फ ये अदाएं! बैकलेस मैक्सी ड्रेस में मोनालिसा ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, तस्वीरें देख फैंस हुए दीवाने
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
खुले बाल, स्लीवलेस ब्लाउज, साड़ी में कहर बरपा रहीं 'बिग बॉस' फेम नीलम गिरी, देखिए तस्वीरें
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
खत्म हुई अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे की अनबन? सालों बाद साथ आई नजर, देखें तस्वीरें
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
43 की उम्र में मोनालिसा ने बॉडीकॉन ड्रेस में ढाया कहर, अदाओं पर फिदा हुए फैंस, देखें ग्लैमरस फोटोज
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
मनोज तिवारी की शादी को पूरे हुए 6 साल, पत्नी सुरभि ने एनिवर्सरी पर लुटाया प्यार, शेयर की फोटोज
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
'भोजपुरी की बार्बी डॉल', खूले बाल और गोल्डन साड़ी में खूब जंची आम्रपाली दुबे, फैंस हुए कायल
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
आम्रपाली दुबे और कुंदन भारद्वाज ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन, वायरल हो रहीं फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
‘है जवानी तो इश्क होना है’ ने संडे को काटा बवाल, धमाकेदार कमाई के साथ बना दिया ये तगड़ा रिकॉर्ड
मनोरंजन
इस खेल की कोच बनना चाहती थीं शिल्पा शेट्टी, फिर बॉलीवुड में ऐसे मिली एंट्री
मनोरंजन
'पेद्दी' ने संडे को मचाया भौकाल, 150 करोड़ के हुई पार, 'द राजा साब' को भी दी मात
मनोरंजन
करोड़ों की मालकिन हैं शिल्पा शेट्टी, जानें- फिल्मों के अलावा कहां से होती है एक्ट्रेस की कमाई
Advertisement
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
अक्षरा सिंह ही नहीं, भोजपुरी की ये हैं वो 7 एक्ट्रेसेस, जिनके साथ हिट है पवन सिंह की जोड़ी
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
उफ्फ ये अदाएं! बैकलेस मैक्सी ड्रेस में मोनालिसा ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, तस्वीरें देख फैंस हुए दीवाने
एपी सिंहएडवोकेट
Opinion