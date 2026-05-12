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खत्म हुई अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे की अनबन? सालों बाद साथ आई नजर भोजपुरी की ये हसीनाएं, देखें तस्वीरें
भोजपुरी इंडस्ट्री की करीबी दोस्त अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे फिर एक साथ आ गई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस अक्षरा ने आम्रपाली के साथ कई फोटोज शेयर की हैं. जिसमें दोनों के बीच एक खास बॉन्ड नजर आ रहा है.
भोजपुरी की क्वीन अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे के बीच की अनबन ठीक होती नजर आ रही है. दोनों सालों के बाद एक साथ नजर आई. अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया पर आम्रपाली के साथ कई फोटोज शेयर की है. उन्हें साथ देख फैंस काफी खुश हो गए हैं
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Published at : 12 May 2026 03:15 PM (IST)
Tags :Akshara Singh Amrapali Dubey
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