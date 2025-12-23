69 की उम्र में भी हिट मशीन हैं अनिल कपूर, 4 दशक में 120 फिल्मों से जमाई धाक

अनिल कपूर बतौर लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म 'वो सात दिन'थी. यह फिल्म साल 1983 रिलीज हुई थी. फिल्म भले ही कुछ कमाल नहीं कर पाई थी. लेकिन इस फिल्म में उन्हें एक मुकाम मिल गया था. इसके बाद 'मिस्टर इंडिया', 'राम लखन', 'तेजाब' जैसी फिल्मों ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया.