एक्सप्लोरर
69 की उम्र में भी हिट मशीन हैं अनिल कपूर, 4 दशक में 120 फिल्मों से जमाई धाक
Happy Birthday Anil Kapoor: 69 साल के होने जा रहे अनिल कपूर ने स्ट्रगल से लेकर सुपरस्टार बनने तक का लंबा सफर तय किया. ‘मिस्टर इंडिया’ से ‘एनिमल’ तक उनकी एनर्जी आज भी बॉलीवुड को हिला देती है.
अनिल कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि मेहनत और एनर्जी का पावरबैंक हैं. मुंबई की चॉल और छोटे रोल्स से लेकर बॉलीवुड के बड़े पर्दे तक उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. शुरू में मुश्किलें बहुत आईं और स्ट्रगल भी बहुत देखा लेकिन उनका जूनून कभी कम नहीं हुआ. 69 साल की उम्र में भी वह बॉलीवुड के सबसे फिट और हैंडसम एक्टर्स में से हैं. उनका जज्बा आज भी उनके डेब्यू की तरह ही दमदार है.
1/7
2/7
Published at : 23 Dec 2025 09:58 PM (IST)
Tags :Anil Kapoor Anil Kapoor Birtdhay
मनोरंजन
7 Photos
इस हफ्ते OTT पर जमेगी साउथ की धाक, 'बाहुबली- द एपिक' से 'रिवॉल्वर रीटा' तक होंगी रिलीज
मनोरंजन
7 Photos
'ज्यादा बोटॉक्स-सर्जरी से बिगड़ा चेहरा', ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ट्रोल हुई बड़े प्रोड्यूसर की पत्नी
मनोरंजन
10 Photos
माधुरी दीक्षित को मिली थी नाक ठीक करवाने की सलाह, एक फिल्म ने रातों-रात बदली जिंदगी
मनोरंजन
7 Photos
सुपरहिट फिल्म में हेमा मालिनी को चाहते थे अमिताभ बच्चन, रेखा और परवीन बाबी को करवा दिया था बाहर
मनोरंजन
7 Photos
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
मनोरंजन
8 Photos
प्रियंका चोपड़ा की भाभी के बिकिनी लुक्स, ग्लैमर अवतार के सामने देसी गर्ल भी लगेंगी फीकी
मनोरंजन
10 Photos
फैमिली संग गैरेज में रहे थे अनिल कपूर, चॉल में भी गुजारे दिन, आज करोड़ों के मालिक हैं एक्टर, जानें नेटवर्थ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
इंडिया
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
क्रिकेट
कल से विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज, रोहित-विराट-पंत समेत कई सुपरस्टार दिखेंगे एक्शन में
Advertisement
मनोरंजन
7 Photos
इस हफ्ते OTT पर जमेगी साउथ की धाक, 'बाहुबली- द एपिक' से 'रिवॉल्वर रीटा' तक होंगी रिलीज
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion