69 की उम्र में भी हिट मशीन हैं अनिल कपूर, 4 दशक में 120 फिल्मों से जमाई धाक

69 की उम्र में भी हिट मशीन हैं अनिल कपूर, 4 दशक में 120 फिल्मों से जमाई धाक

Happy Birthday Anil Kapoor: 69 साल के होने जा रहे अनिल कपूर ने स्ट्रगल से लेकर सुपरस्टार बनने तक का लंबा सफर तय किया. ‘मिस्टर इंडिया’ से ‘एनिमल’ तक उनकी एनर्जी आज भी बॉलीवुड को हिला देती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 10:05 PM (IST)
Happy Birthday Anil Kapoor: 69 साल के होने जा रहे अनिल कपूर ने स्ट्रगल से लेकर सुपरस्टार बनने तक का लंबा सफर तय किया. ‘मिस्टर इंडिया’ से ‘एनिमल’ तक उनकी एनर्जी आज भी बॉलीवुड को हिला देती है.

अनिल कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि मेहनत और एनर्जी का पावरबैंक हैं. मुंबई की चॉल और छोटे रोल्स से लेकर बॉलीवुड के बड़े पर्दे तक उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. शुरू में मुश्किलें बहुत आईं और स्ट्रगल भी बहुत देखा लेकिन उनका जूनून कभी कम नहीं हुआ. 69 साल की उम्र में भी वह बॉलीवुड के सबसे फिट और हैंडसम एक्टर्स में से हैं. उनका जज्बा आज भी उनके डेब्यू की तरह ही दमदार है.

अनिल कपूर बतौर लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म 'वो सात दिन'थी. यह फिल्म साल 1983 रिलीज हुई थी. फिल्म भले ही कुछ कमाल नहीं कर पाई थी. लेकिन इस फिल्म में उन्हें एक मुकाम मिल गया था. इसके बाद 'मिस्टर इंडिया', 'राम लखन', 'तेजाब' जैसी फिल्मों ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया.
अनिल कपूर बतौर लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म 'वो सात दिन'थी. यह फिल्म साल 1983 रिलीज हुई थी. फिल्म भले ही कुछ कमाल नहीं कर पाई थी. लेकिन इस फिल्म में उन्हें एक मुकाम मिल गया था. इसके बाद 'मिस्टर इंडिया', 'राम लखन', 'तेजाब' जैसी फिल्मों ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया.
अनिल कपूर ने अपने करियर में लगभग 120 से अधिक फिल्मों में काम किया है. इसमें बॉलीवुड के साथ-साथ कुछ हॉलीवुड और ओटीटी प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं. इन फिल्मों में उनकी एनर्जी, डांस और डायलॉग डिलीवरी आज भी दर्शकों को झकझोर देती है.
अनिल कपूर ने अपने करियर में लगभग 120 से अधिक फिल्मों में काम किया है. इसमें बॉलीवुड के साथ-साथ कुछ हॉलीवुड और ओटीटी प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं. इन फिल्मों में उनकी एनर्जी, डांस और डायलॉग डिलीवरी आज भी दर्शकों को झकझोर देती है.
Published at : 23 Dec 2025 09:58 PM (IST)
Anil Kapoor Anil Kapoor Birtdhay

मनोरंजन फोटो गैलरी

