हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशएमपी: जबलपुर में अभद्र टिप्पणी पर बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

एमपी: जबलपुर में अभद्र टिप्पणी पर बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

Jabalpur News: इस घटना के जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बवाल बढ़ने पर हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 03 Jan 2026 08:56 AM (IST)
मध्य प्रदेश के जबलपुर में उस वक्त भारी हंगामा होगा गया जब यहां के प्रसिद्ध बड़कुल होटल के सामने दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि एक शख्स यहां से कुछ सामान लेने पहुंचा था, इसी दौरान होटल कर्मचारियों ने उससे अपशब्द कहे और जैन समाज को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया. पुलिस को मामला शांत करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा. 

ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमानिया गेट की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक़ राजकुमार जैन नाम का शख्स बड़कुल होटल में कुछ सामान लेने गया था, इसी दौरान होटल के कर्मचारियों के साथ उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद उन्होंने जैन समाज के आराध्य भगवान को लेकर कथित तौर पर अभद्र  अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. जिसके बाद हंगामा बढ़ गया. 

अभद्र टिप्पणी के बाद दो पक्षों में बवाल

ये बात जब बाहर निकली तो देखते ही देखते होटल के बाहर बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग और स्थानीय व्यापारी इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा किया, इस दौरान लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने जमकर नारेबाजी की. ग़ुस्साए लोगों ने अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपियों को उन्हें सौंपने की माँग करने लगे. 

पुलिस ने किया लाठी चार्ज

घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुँच गई और दोनों पक्षों का शांत करने की कोशिश की. लेकिन जब भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया जा सके. घटना के बाद मौके पर तनाव बढ़ गया है. इलाके में कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है. 

हंगामे के बाद इलाके में तनाव

पुलिस और प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. शहर में फ़िलहाल हालात शांत लेकिन तनावपूर्ण बने हुए हैं. इस पूरे मामले पर एएसपी आयुष गुप्ता ने कहा कि पुलिस को भीड पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा है. इसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं. हालांकि किसी को गंभीर चोट की सूचना नहीं है. 

पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही हैं. जिसके बाद पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई करेगी. मौके पर तनाव को देखते हुए आसपास के थानों की पुलिस फोर्स को तैनात करने की मांग की है. 

Published at : 03 Jan 2026 08:56 AM (IST)
