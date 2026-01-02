एक्सप्लोरर
टीवी की पर्वती ने बेटी के साथ मनाया पहला न्यू ईयर, शेयर की क्यूट फोटोज
Sonarika Bhadoria New Year: टीवी की पार्वती यानी ने पहली बार अपनी बेटी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है. उन्होंने इस सेलिब्रेशन की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.
टीवी की पार्वती यानी सोनारिका भदौरिया ने कुछ महीने पहले अपनी नन्हीं परी का वेलकम किया. वहीं एक्ट्रेस ने पहली बार अपनी बेटी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. उनकी इन क्यूट तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.
1/7
2/7
Published at : 02 Jan 2026 12:37 PM (IST)
Tags :Sonarika Bhadoria New Year 2026
टेलीविजन
9 Photos
कोई बना गरीबों का हमदर्द, तो किसी ने की लंगर सेवा, टीवी के सेलेब्स ने यूं मनाया नए साल का जश्न
टेलीविजन
7 Photos
कैजुअल लुक में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं श्वेता तिवारी, नए साल का ऐसे कर रही हैं स्वागत
टेलीविजन
7 Photos
दो बार तलाक ले चुकी 43 की ये एक्ट्रेस, इन दिनों बेटे के संग इंग्लैंड में यूं जी रही जिंदगी
टेलीविजन
7 Photos
करोड़पति यूट्यूबर की दुल्हन बनने जा रही हैं टीवी की ये एक्ट्रेस, जल्द होगी गुपचुप सगाई?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का VHP, देश को लेकर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: बीजेपी पार्षद के बेटे की गुंडई, दारोगा को जड़ा थप्पड़ तो भीड़ ने भी कर दी पिटाई
विश्व
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement
टेलीविजन
9 Photos
कोई बना गरीबों का हमदर्द, तो किसी ने की लंगर सेवा, टीवी के सेलेब्स ने यूं मनाया नए साल का जश्न
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion