हरिनारायण सिंह का राजनीतिक सफर नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ. यह वही इलाका है जहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी स्थित है. 1977 में पहली बार जीतने के बाद उन्होंने लगातार अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव बनाए रखा. 1983, 1990, 2000, 2005 (दो बार), 2010, 2015 और 2020 में उन्होंने जीत दर्ज की.अब 2025 में वे दसवीं बार मैदान में हैं और जनता के भरोसे पर एक नया इतिहास रचने की उम्मीद कर रहे हैं.