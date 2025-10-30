हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीचुनाव 2025Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव में होगा कारनामा? 10वीं बार जीत के करीब पहुंचा ये नेता, जानें क्यों रच सकता है इतिहास

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव में होगा कारनामा? 10वीं बार जीत के करीब पहुंचा ये नेता, जानें क्यों रच सकता है इतिहास

बिहार चुनाव 2025 में JDU विधायक हरिनारायण सिंह 10वीं बार जीत का रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर हैं. जानिए देशभर में ऐसे कौन-कौन से नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनावों में डबल डिजिट जीत हासिल की है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Oct 2025 02:26 PM (IST)
बिहार चुनाव 2025 में JDU विधायक हरिनारायण सिंह 10वीं बार जीत का रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर हैं. जानिए देशभर में ऐसे कौन-कौन से नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनावों में डबल डिजिट जीत हासिल की है.

बिहार चुनाव में हो सकता कमाल!

1/7
बिहार की राजनीति में ऐसे बहुत कम नेता हुए हैं जिन्होंने लगातार चुनाव जीतकर जनता का भरोसा बनाए रखा. सदानंद सिंह (कांग्रेस) और रमई राम (राजद/जदयू/कांग्रेस) जैसे वरिष्ठ नेता नौ बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब दोनों इस दुनिया में नहीं हैं. इन दिग्गजों की श्रेणी में अब सिर्फ हरिनारायण सिंह बचे हैं, जो अभी भी सक्रिय राजनीति में हैं और दसवीं जीत की तैयारी में जुटे हैं.
बिहार की राजनीति में ऐसे बहुत कम नेता हुए हैं जिन्होंने लगातार चुनाव जीतकर जनता का भरोसा बनाए रखा. सदानंद सिंह (कांग्रेस) और रमई राम (राजद/जदयू/कांग्रेस) जैसे वरिष्ठ नेता नौ बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब दोनों इस दुनिया में नहीं हैं. इन दिग्गजों की श्रेणी में अब सिर्फ हरिनारायण सिंह बचे हैं, जो अभी भी सक्रिय राजनीति में हैं और दसवीं जीत की तैयारी में जुटे हैं.
2/7
अगर हरिनारायण सिंह 2025 में फिर जीत जाते हैं तो यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव का क्षण होगा. यह दिखाएगा कि जनता का भरोसा लगातार जीतने वाले नेता आज भी राजनीति में अपनी जगह बनाए रख सकते हैं. अब देखना होगा कि क्या हरनौत की जनता इस बार उन्हें वह ऐतिहासिक 10वीं जीत दिलाती है जिसकी पूरी राज्य को प्रतीक्षा है.
अगर हरिनारायण सिंह 2025 में फिर जीत जाते हैं तो यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव का क्षण होगा. यह दिखाएगा कि जनता का भरोसा लगातार जीतने वाले नेता आज भी राजनीति में अपनी जगह बनाए रख सकते हैं. अब देखना होगा कि क्या हरनौत की जनता इस बार उन्हें वह ऐतिहासिक 10वीं जीत दिलाती है जिसकी पूरी राज्य को प्रतीक्षा है.
3/7
भारत में कुछ ही नेताओं ने दस या उससे अधिक बार विधानसभा चुनाव जीतकर विशेष पहचान बनाई है. तमिलनाडु के एम. करुणानिधि ने 13 बार, महाराष्ट्र के गणपत राव देशमुख ने 11 बार, केरल के ओमन चांडी ने 11 बार और राजस्थान के हरिदेव जोशी ने 10 बार चुनाव जीते थे.
भारत में कुछ ही नेताओं ने दस या उससे अधिक बार विधानसभा चुनाव जीतकर विशेष पहचान बनाई है. तमिलनाडु के एम. करुणानिधि ने 13 बार, महाराष्ट्र के गणपत राव देशमुख ने 11 बार, केरल के ओमन चांडी ने 11 बार और राजस्थान के हरिदेव जोशी ने 10 बार चुनाव जीते थे.
4/7
अब बिहार भी इस गौरवशाली सूची में शामिल होने की दहलीज पर है. अगर नतीजे हरिनारायण सिंह के पक्ष में रहे, तो यह राज्य के लिए एक नया अध्याय साबित होगा.
अब बिहार भी इस गौरवशाली सूची में शामिल होने की दहलीज पर है. अगर नतीजे हरिनारायण सिंह के पक्ष में रहे, तो यह राज्य के लिए एक नया अध्याय साबित होगा.
5/7
हरिनारायण सिंह का राजनीतिक सफर नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ. यह वही इलाका है जहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी स्थित है. 1977 में पहली बार जीतने के बाद उन्होंने लगातार अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव बनाए रखा. 1983, 1990, 2000, 2005 (दो बार), 2010, 2015 और 2020 में उन्होंने जीत दर्ज की.अब 2025 में वे दसवीं बार मैदान में हैं और जनता के भरोसे पर एक नया इतिहास रचने की उम्मीद कर रहे हैं.
हरिनारायण सिंह का राजनीतिक सफर नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ. यह वही इलाका है जहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी स्थित है. 1977 में पहली बार जीतने के बाद उन्होंने लगातार अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव बनाए रखा. 1983, 1990, 2000, 2005 (दो बार), 2010, 2015 और 2020 में उन्होंने जीत दर्ज की.अब 2025 में वे दसवीं बार मैदान में हैं और जनता के भरोसे पर एक नया इतिहास रचने की उम्मीद कर रहे हैं.
6/7
हरिनारायण सिंह का कहना है कि राजनीति में सफलता की असली कुंजी जनता से सीधा संपर्क है. उन्होंने कहा कि मैं हमेशा लोगों के बीच रहता हूं, उनकी समस्याओं को सुनता हूं और उन्हें हल करने की कोशिश करता हूं. जनता का भरोसा मेरी असली ताकत है. मुझे यकीन है कि इस बार भी वे मेरा साथ देंगी और मैं 10वीं बार जीत दर्ज कर इतिहास बनाऊंगा.
हरिनारायण सिंह का कहना है कि राजनीति में सफलता की असली कुंजी जनता से सीधा संपर्क है. उन्होंने कहा कि मैं हमेशा लोगों के बीच रहता हूं, उनकी समस्याओं को सुनता हूं और उन्हें हल करने की कोशिश करता हूं. जनता का भरोसा मेरी असली ताकत है. मुझे यकीन है कि इस बार भी वे मेरा साथ देंगी और मैं 10वीं बार जीत दर्ज कर इतिहास बनाऊंगा.
7/7
हरिनारायण सिंह के अलावा बिहार में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार जीत का सिलसिला बनाए रखा है.विजेंद्र प्रसाद यादव (सुपौल) और प्रेम कुमार (गया) आठ बार विधायक रह चुके हैं और अब नौवीं जीत की कोशिश में हैं.जीतन राम मांझी और सुरेंद्र प्रसाद यादव भी आठ-आठ बार चुनाव जीत चुके हैं, जबकि श्रवण कुमार सातवीं जीत के बाद अब आठवीं बार जनता के बीच पहुंचे हैं.
हरिनारायण सिंह के अलावा बिहार में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार जीत का सिलसिला बनाए रखा है.विजेंद्र प्रसाद यादव (सुपौल) और प्रेम कुमार (गया) आठ बार विधायक रह चुके हैं और अब नौवीं जीत की कोशिश में हैं.जीतन राम मांझी और सुरेंद्र प्रसाद यादव भी आठ-आठ बार चुनाव जीत चुके हैं, जबकि श्रवण कुमार सातवीं जीत के बाद अब आठवीं बार जनता के बीच पहुंचे हैं.
Published at : 30 Oct 2025 02:20 PM (IST)
Tags :
JDU NDA BIHAR Assembly Elections 2025 HARINARAYAN SINGH

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
जम्मू और कश्मीर
Video: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर से नाराज हुए BJP विधायक, NC MLA से भिड़े
Video: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर से नाराज हुए BJP विधायक, NC MLA से भिड़े
इंडिया
'2005 में फिरौती का चलता था धंधा, घोटालेबाज हैं लालू', लखीसराय में अमित शाह का RJD पर हमला
'2005 में फिरौती का चलता था धंधा, घोटालेबाज हैं लालू', लखीसराय में अमित शाह का RJD पर हमला
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया को बड़ा झटका! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर, जानिए वजह
टीम इंडिया को बड़ा झटका! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर, जानिए वजह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
RBI का बड़ा कदम| भारत वापस ला रहा है अपना Gold | India’s Gold Comeback | Gold | RBI | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
जम्मू और कश्मीर
Video: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर से नाराज हुए BJP विधायक, NC MLA से भिड़े
Video: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर से नाराज हुए BJP विधायक, NC MLA से भिड़े
इंडिया
'2005 में फिरौती का चलता था धंधा, घोटालेबाज हैं लालू', लखीसराय में अमित शाह का RJD पर हमला
'2005 में फिरौती का चलता था धंधा, घोटालेबाज हैं लालू', लखीसराय में अमित शाह का RJD पर हमला
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया को बड़ा झटका! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर, जानिए वजह
टीम इंडिया को बड़ा झटका! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर, जानिए वजह
बॉलीवुड
शाहरुख खान अलीबाग में सेलिब्रेट करेंगे 60वां बर्थडे, जश्न होगा जोरदार, जानें फुल डिटेल्स
शाहरुख खान अलीबाग में सेलिब्रेट करेंगे 60वां बर्थडे, जश्न होगा जोरदार, जानें फुल डिटेल्स
हेल्थ
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
शिक्षा
इस स्टेट में निकली टीचरों के 10 हजार पदों पर भर्ती, 70 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स
इस स्टेट में निकली टीचरों के 10 हजार पदों पर भर्ती, 70 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget