Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव में होगा कारनामा? 10वीं बार जीत के करीब पहुंचा ये नेता, जानें क्यों रच सकता है इतिहास
बिहार चुनाव 2025 में JDU विधायक हरिनारायण सिंह 10वीं बार जीत का रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर हैं. जानिए देशभर में ऐसे कौन-कौन से नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनावों में डबल डिजिट जीत हासिल की है.
बिहार चुनाव में हो सकता कमाल!
Published at : 30 Oct 2025 02:20 PM (IST)
बिहार चुनाव में होगा कारनामा? 10वीं बार जीत के करीब पहुंचा ये नेता, जानें क्यों रच सकता है इतिहास
'बिहार के CM नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे...', गायघाट में JDU का शक्ति प्रदर्शन, प्रत्याशी कोमल सिंह के भाषण ने सबको चौंकाया
वोट वाइब के नए सर्वे में PK को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, कितने लोगों ने बताया- CM बनेंगे प्रशांत किशोर
दानापुर में किसकी होगी जीत? BJP की टिकट पर राम कृपाल यादव मैदान में, RJD ने रीत लाल को उतारा
‘तेजस्वी को लालू CM और राहुल को सोनिया बनाना चाहती हैं PM’, अमित शाह का महागठबंधन पर निशाना
पाग पर रार! मैथिली ठाकुर के प्रचार में 'मिथिला पाग' पर क्यों मचा है बवाल? जानें पूरा मामला
'बिहार की जनता जमानत पर छूटे लोगों पर नहीं करती विश्वास', समस्तीपुर में बोले पीएम मोदी
