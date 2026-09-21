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IIT बॉम्बे से बीटेक, UPSC में AIR 1, जानें कौन है IAS टॉपर शुभम कुमार?
कटिहार के रहने वाले शुभम कुमार ने इस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर अपनी अलग पहचान बनाई है. खास बात यह है कि यूपीएससी टॉप करने से पहले उन्हें दो बार परीक्षा देनी पड़ी.
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में देशभर से लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही उम्मीदवारों को मिल पाती है. वहीं इनमें से भी कुछ ही ऐसे उम्मीदवार होते हैं, जो टॉपर बनकर रैंक 1 तक पहुंच पाते हैं. इन्हीं टॉपर की लिस्ट में बिहार के शुभम कुमार का नाम भी शामिल है. कटिहार के रहने वाले शुभम कुमार ने इस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर अपनी अलग पहचान बनाई है. खास बात यह है कि यूपीएससी टॉप करने से पहले उन्हें दो बार परीक्षा देनी पड़ी. वह पहली कोशिश में असफल रहे और दूसरी बार सफलता मिलने के बावजूद उन्होंने आईएएस नहीं मिला. इसके बाद तीसरे प्रयास में उन्होंने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया.
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Published at : 21 Sep 2026 03:21 PM (IST)
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