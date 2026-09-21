IIT बॉम्बे से बीटेक, UPSC में AIR 1, जानें कौन है IAS टॉपर शुभम कुमार?

शुभम कुमार ने 2020 में तीसरी बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी. इस बार उन्होंने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया. यूपीएससी 2020 में शुभम कुमार को कुल 2025 अंकों में 1054 अंक मिले थे. लिखित परीक्षा में उनके 878 अंक और इंटरव्यू में 176 अंक रहे. लिखित परीक्षा में उनके अंक टॉप 10 उम्मीदवारों में सबसे अधिक बताए गए थे. वहीं उनका वैकल्पिक विषय एंथ्रोपोलॉजी था. इसमें उन्होंने पेपर 1 में 170 और पेपर 2 में 150 अंक हासिल किए.