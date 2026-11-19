HTET 2026 Registration Begins: हरियाणा में टीचर बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए BSEH की तरफ से एक बड़ी खबर आई है. बोर्ड का स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) भिवानी ने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HTET) 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक एक्टिवेट कर दिया है. लेवल 1, 2 और 3 पर टीचर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी चाहने वाले कैंडिडेट 18 नवंबर से 27 नवंबर 2026 तक अपना एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं.

यह परीक्षा 26 और 27 दिसंबर को पूरे हरियाणा में अलग-अलग केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा से जुड़े इंस्ट्रक्शंस और एप्लीकेशन गाइडलाइन वाला बुलेटिन ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है. बोर्ड चेयरमैन डॉ. शंकर लाल धूपर और सेक्रेटरी दीपक बाबूलाल करवा ने भिवानी में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह डिटेल शेयर की है.

HTET 2026 का पूरा शेड्यूल

ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू- 18 नवंबर 2026

आवेदन करने की अंतिम तारीख- 27 नवंबर 2026

एप्लीकेशन करेक्शन विंडो- 28 और 29 नवंबर 2026

लेवल 3 परीक्षा- 26 दिसंबर 2026

लेवल 2 और लेवल 1 परीक्षाएं- 27 दिसंबर 2026

अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग फीस

इस भर्ती के लिए एग्जामिनेशन फीस कैंडिडेट्स के चुने गए लेवल की संख्या और उनके कैटेगरी पर निर्भर करेगी. बोर्ड ने हरियाणा के शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट और दिव्यांग लोगों के लिए अलग-अलग फीस अनाउंस की हैं. इसमें जनरल और दूसरे लेवल 1 उम्मीदवारों को 1200 रुपये, लेवल 2 उम्मीदवारों को 2000 रुपये और लेवल 3 उम्मीदवारों को 2600 रुपये जमा करने होंगे. वहीं हरियाणा एससी और दिव्यांगों लेवल 1 के उम्मीदवारों को 700 रुपये, लेवल 2 के उम्मीदवारों को 1100 रुपये और लेवल 3 के उम्मीदवारों को 1400 रुपये एग्जामिनेशन फीस के रूप में देने होंगे.

HTET 2026 आवेदन करेक्शन विंडो

बोर्ड 28 और 29 नवंबर को ऑनलाइन कनेक्शन की सुविधा शुरू करेगा. इस दौरान कैंडिडेट अपनी चुनी हुई पर्सनल और एप्लीकेशन डिटेल में बदलाव कर सकते हैं, जिनमें कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, फोटो पहचान प्रमाण और आधार कार्ड जैसी डिटेल शामिल है. इसके अलावा बोर्ड ने साफ किया है कि तय समय के बाद सुधार की इजाजत नहीं होगी. ईमेल, लेटर या दूसरे कम्युनिकेशन के जरिए भेजी गई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने के बाद कैंडिडेट को अपने चुने हुए एग्जामिनेशन लेवल, कैटेगरी, होम स्टेट या फिजिकल चैलेंज्ड स्टेटस को बदलने या ठीक करने की भी इजाजत नहीं होगी.

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HTET 2026 के लिए कैसे करें आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले बोर्ड की ऑफिशियल bseh.org.in पर जाएं.

इसके बाद एप्लीकेंट को HTET 2026 एप्लीकेशन लिंक खोलना होगा.

इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़े और एलिजिबिलिटी चेक करें.

अब उम्मीदवारों को जरूरी एग्जामिनेशन लेवल चुनना होगा.

इसके बाद अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरनी होगी.

अब जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे.

डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें

लास्ट में फॉर्म को दोबारा चेक करके सबमिट कर दें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

जरूरी निर्देश और हेल्पलाइन डेस्क

इस भर्ती में एक से ज्यादा लेवल के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट एक्स्ट्रा लेवल के लिए उसी रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन एक ही लेवल के लिए कई एप्लीकेशन सबमिट करने पर एप्लीकेशन और उम्मीदवारी कैंसिल हो सकता है. बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें. ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान टेक्निकल मदद के लिए कैंडीडेट्स HTET हेल्प डेस्क से 9001837558 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या htethelpdesk2026@gmail.com पर मेल भी लिख सकते हैं.

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