literacy Rate In India: देश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारी लगातार कई तरह के प्रयास कर रहे हैं. वहीं इसे लेकर अब एक अच्छी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार की एडल्ट लिटरेसी पहल उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुद को पूरी तरह साक्षर घोषित कर दिया है.

शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक 15 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के 90.96 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी असेसमेंट टेस्ट (FLNAT) में हिस्सा लिया है. इन आंकड़ों की खास बात यह है कि वयस्क स्टूडेंट्स को पढ़ाने और उन्हें इस परीक्षा में शामिल करने के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे रहा, जबकि राजस्थान दूसरे स्थान पर है. अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के प्रभावी कामकाज से देश की कुल साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के 74.04 प्रतिशत से बढ़कर अब 81.1% तक पहुंच गई है.

किन राज्यों और UT को मिला पूर्ण साक्षर का दर्जा?

केंद्र सरकार की एडल्ट लिटरेसी पहल उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जिन 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है. उनमें राज्यों में मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड शामिल है. वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप शामिल है. वहीं आपको बता दें कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 95 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करने को ही पूर्ण साक्षर माना जाता है, क्योंकि कुछ लोगों की ज्यादा उम्र और कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसी वजह से 100 प्रतिशत लिटरेसी मुमकिन नहीं है, जो पढ़ने-लिखने की काबिलियत पर असर डाल सकती है.

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वयस्कों को पढ़ाने में टॉप पर रहने वाले राज्य

शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक कुल 4.15 करोड़ स्टूडेंट FLNAT परीक्षा दे चुके हैं, जिनकी सफलता दर 90 प्रतिशत से ज्यादा रही है. वहीं अगर राज्यों की बात करें तो इसमें टॉप पर मध्य प्रदेश का नाम आता है. यहां पर 20.43 लाख वयस्क स्टूडेंट के साथ सबसे ज्यादा स्टूडेंट है. इसके बाद राजस्थान में 18.18 लाख, ओडिशा में 12 लाख, तेलंगाना में 7.54 लाख, महाराष्ट्र में 6.5 लाख और तमिलनाडु में 4.5 लाख एडल्ट स्टूडेंट है.

कैसे काम करता है और उल्लास कार्यक्रम?

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से 2022-23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य 15 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के निरक्षर लोगों को शिक्षित करना है. इसमें पांच प्रमुख पॉइंट बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा शामिल है. वहीं इसे स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वयं सेवा पर आधारित हाइब्रिड मोड में लागू किया जा रहा है. अब तक उल्लास मोबाइल ऐप पर 4.17 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स और 52.89 लाख वॉलिंटियर टीचर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. स्टूडेंट के पढ़ने, लिखने और गणितीय स्किल का मूल्यांकन करने के लिए साल में दो बार FLNAT परीक्षा आयोजित की जाती है. ऐसे में परीक्षा में सफल होने वाले स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की ओर से लिटरेट होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है.

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