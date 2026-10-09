ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाकौन हैं IPS रवीना त्यागी, जिन्हें मिली बाराबंकी की जिम्मेदारी?

कौन हैं IPS रवीना त्यागी, जिन्हें मिली बाराबंकी की जिम्मेदारी?

IPS अधिकारी रवीना त्यागी को बाराबंकी का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया. इससे पहले वह लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी की जिम्मेदारी संभाल रही थीं. रवीना त्यागी अपने सख्त कार्यशैली के के लिए जानी जाती है

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 09 Oct 2026 10:17 AM (IST)
IPS अधिकारी रवीना त्यागी को बाराबंकी का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया. इससे पहले वह लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी की जिम्मेदारी संभाल रही थीं. रवीना त्यागी अपने सख्त कार्यशैली के के लिए जानी जाती है

उत्तर प्रदेश में 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इन तबादलों में 2014 बैच की आईपीएस अधिकारी रवीना त्यागी को बाराबंकी का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. इससे पहले वह लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी की जिम्मेदारी संभाल रही थीं. रवीना त्यागी अपने सख्त कार्यशैली के साथ पुलिसकर्मियों और आम लोगों के प्रति संवेदनशील रवैये के लिए जानी जाती है. बाराबंकी की नई जिम्मेदारी से पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों और पुलिस विभाग की अलग-अलग जरूरी जिम्मेदारियां संभाल चुकी है.

1/6
रवीना त्यागी की पुलिस सेवा की शुरुआत मुरादाबाद में एएसपी के तौर पर हुई थी. इसके बाद उन्होंने कानपुर के कई अहम पदों पर काम किया. लखनऊ में भी उन्होंने डीसीपी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और इस साल उन्हें डीसीपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी की दी गई थी. अब सरकार ने उन्हें बाराबंकी का एसपी बनाया है.
रवीना त्यागी की पुलिस सेवा की शुरुआत मुरादाबाद में एएसपी के तौर पर हुई थी. इसके बाद उन्होंने कानपुर के कई अहम पदों पर काम किया. लखनऊ में भी उन्होंने डीसीपी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और इस साल उन्हें डीसीपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी की दी गई थी. अब सरकार ने उन्हें बाराबंकी का एसपी बनाया है.
2/6
रवीना त्यागी की शुरुआती पढ़ाई मनुष्य विद्या मंदिर भोपाल से हुई थी. 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नोएडा से बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक किया. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी करने के बजाय सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का फैसला किया. उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन शुरू की और 2014 में परीक्षा में 170वीं रैंक हासिल की. इसके बाद उनका चयन आईपीएस के लिए हुआ. आईपीएस में आने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मुरादाबाद में एएसपी के पद पर हुई.
रवीना त्यागी की शुरुआती पढ़ाई मनुष्य विद्या मंदिर भोपाल से हुई थी. 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नोएडा से बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक किया. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी करने के बजाय सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का फैसला किया. उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन शुरू की और 2014 में परीक्षा में 170वीं रैंक हासिल की. इसके बाद उनका चयन आईपीएस के लिए हुआ. आईपीएस में आने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मुरादाबाद में एएसपी के पद पर हुई.
3/6
मुरादाबाद में एएसपी रहते हुए रवीना त्यागी ने स्कूल और कॉलेज के आसपास लड़कियों को परेशान करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की. उनके सख्त एक्शन के बाद स्कूल-कॉलेज के बाहर मनचलों का जवाब कम होने की बात सामने आई. उसके बाद उन्होंने कानपुर में कई जिम्मेदारिया संभाली. वह एसपी साउथ, सीबीसीआईडी, डीसीपी साउथ, डीसीपी हेडक्वार्टर और डीसीपी ट्रैफिक जैसे पदों पर काम कर चुकी है.
मुरादाबाद में एएसपी रहते हुए रवीना त्यागी ने स्कूल और कॉलेज के आसपास लड़कियों को परेशान करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की. उनके सख्त एक्शन के बाद स्कूल-कॉलेज के बाहर मनचलों का जवाब कम होने की बात सामने आई. उसके बाद उन्होंने कानपुर में कई जिम्मेदारिया संभाली. वह एसपी साउथ, सीबीसीआईडी, डीसीपी साउथ, डीसीपी हेडक्वार्टर और डीसीपी ट्रैफिक जैसे पदों पर काम कर चुकी है.
4/6
कानपुर में 2018 में एसपी साउथ रहते हुए उन्होंने छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक पहल भी शुरू की थी. स्कूल और कॉलेज के बाहर शिकायत बॉक्स लगाए गए थे, जिसमें लड़कियां अपनी समस्या बिना नाम बताएं दर्ज करा सकती थी. शिकायतों पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती थी. इसके अलावा छात्राओं को पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए गए थे.
कानपुर में 2018 में एसपी साउथ रहते हुए उन्होंने छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक पहल भी शुरू की थी. स्कूल और कॉलेज के बाहर शिकायत बॉक्स लगाए गए थे, जिसमें लड़कियां अपनी समस्या बिना नाम बताएं दर्ज करा सकती थी. शिकायतों पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती थी. इसके अलावा छात्राओं को पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए गए थे.
5/6
कानपुर में अलग-अलग जिम्मेदारी संभालने के बाद रवीना त्यागी 2024 में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीएसपी बनी. इस साल मार्च में उन्हें डीसीपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी की दी गई. अब उनका तबादला करते हुए उन्हें बाराबंकी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.
कानपुर में अलग-अलग जिम्मेदारी संभालने के बाद रवीना त्यागी 2024 में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीएसपी बनी. इस साल मार्च में उन्हें डीसीपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी की दी गई. अब उनका तबादला करते हुए उन्हें बाराबंकी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.
6/6
रवीना त्यागी के अलावा कई दूसरे आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है. रवीना त्यागी के साथ लखनऊ, बाराबंकी, जौनपुर, बस्ती, बलिया, मऊ, गाजीपुर, बागपत, हापुड़ और दूसरे जिलों में भी पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है.
रवीना त्यागी के अलावा कई दूसरे आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है. रवीना त्यागी के साथ लखनऊ, बाराबंकी, जौनपुर, बस्ती, बलिया, मऊ, गाजीपुर, बागपत, हापुड़ और दूसरे जिलों में भी पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है.
Published at : 09 Oct 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Education News

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NICL में निकली 321 पदों पर भर्ती, 28 अक्टूबर तक करें आवेदन
NICL में निकली 321 पदों पर भर्ती, 28 अक्टूबर तक करें आवेदन
शिक्षा
पहले ही अटेंप्ट में निकलेगा JRF, इस टाइम टेबल से करें पढ़ाई
पहले ही अटेंप्ट में निकलेगा JRF, इस टाइम टेबल से करें पढ़ाई
शिक्षा
AMU और JAMIA में कब निकलेंगे एंट्रेंस फॉर्म? इन तारीखों पर रखें नजर
AMU और JAMIA में कब निकलेंगे एंट्रेंस फॉर्म? इन तारीखों पर रखें नजर
शिक्षा
RRB NTPC में नहीं होगा टाइपिंग टेस्ट, 3548 पदों के लिए आवेदन शुरू
RRB NTPC में नहीं होगा टाइपिंग टेस्ट, 3548 पदों के लिए आवेदन शुरू
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
उपेक्षा से उत्कर्ष तक: पूर्वांचल का कायाकल्प और भदोही कालीन उद्योग का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर BJP की आंधी, 15 हजार वोटों से आगे निकले सखाराव सरकार
Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर BJP की आंधी, 15 हजार वोटों से आगे निकले सखाराव सरकार
बिहार
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार में जोड़े जाएंगे छूटे हुए वोटर्स
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार में जोड़े जाएंगे छूटे हुए वोटर्स
इंडिया
बंगाल उपचुनाव रिजल्ट: BJP के लिए गुड न्यूज, नंदीग्राम-रेजीनगर में पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे
बंगाल उपचुनाव रिजल्ट: BJP के लिए गुड न्यूज, नंदीग्राम-रेजीनगर में पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे
क्रिकेट
विराट और रोहित की कौन सी स्किल चुराना चाहते हो? अभिषेक शर्मा का जवाब दिल जीत लेगा
विराट-रोहित की कौन सी स्किल चुराना चाहते हो? अभिषेक का जवाब दिल जीत लेगा
इंडिया
TN Election Results: तमिलनाडु उप चुनाव का पहला रुझान, सीएम विजय के लिए खुशखबरी
तमिलनाडु उप चुनाव का पहला रुझान, सीएम विजय के लिए खुशखबरी
बॉलीवुड
नाना पाटेकर को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, बेटे ने बताया क्यों रात में किया गया अंतिम संस्कार?
नाना पाटेकर का रात में क्यों किया गया अंतिम संस्कार? बेटे ने बताई वजह
इंडिया
Nagaon By Election Result 2026 LIVE: बीजेपी आगे, बदरुद्दीन अजमल को झटका, कांग्रेस का जानें हाल
LIVE: नगांव लोकसभा उप-चुनाव का पहला रुझान, BJP आगे, बदरुद्दीन अजमल को झटका, कांग्रेस का जानें हाल
महाराष्ट्र
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget