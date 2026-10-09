कौन हैं IPS रवीना त्यागी, जिन्हें मिली बाराबंकी की जिम्मेदारी?

रवीना त्यागी की शुरुआती पढ़ाई मनुष्य विद्या मंदिर भोपाल से हुई थी. 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नोएडा से बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक किया. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी करने के बजाय सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का फैसला किया. उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन शुरू की और 2014 में परीक्षा में 170वीं रैंक हासिल की. इसके बाद उनका चयन आईपीएस के लिए हुआ. आईपीएस में आने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मुरादाबाद में एएसपी के पद पर हुई.