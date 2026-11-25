उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के मामले पर तीखी टिप्पणी की है. सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर एबीपी न्यूज़ शिखर सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि ये दोनों चुनाव में परिणाम आने के बाद विफल होते थे, इस बार परिणाम आने से पहले विफल हो चुके हैं. गठबंधन के अपने नियम होते हैं, शिष्टाचार होते हैं. दोनों की अपनी क्या मान्यताएं हैं, क्या विचारधारा है, कह नहीं सकते हैं. दोनों को दावा करने का अधिकार भी है.

सीएम ने कहा कि इससे ज्यादा अपमानित करने का और क्या तरीका हो सकता है कि एक तरफ बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रत्याशी घोषित हो जा रहे हैं. एक कहावत है कि प्याज भी खाया और जूता भी खाया. देश का सबसे पुराना दल कांग्रेस इस स्थिति में आ जाए, ये उनकी नकारात्मk सोच का परिणाम है.

10 वर्षों में देश में उत्तर प्रदेश की छवि भी पूरी तरह बदल गई - सीएम

इससे पहले सीएम ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में दुनिया के अंदर भारत की धारणा बदली है और पिछले 10 वर्षों में देश में उत्तर प्रदेश की छवि भी पूरी तरह बदल गई है. उन्होंने कहा कि 10 साल पहले उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था का बीमारू राज्य माना जाता था. उपद्रव, गुंडागर्दी और अराजकता प्रदेश की पहचान बन चुकी थी. व्यवस्था अनिर्णय की शिकार थी और सिस्टम सत्ता की कठपुतली बनकर रह गया था. उस समय न विकास था, न विरासत का सम्मान और न ही गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं थीं. युवाओं के पास रोजगार नहीं था, किसानों को सम्मान नहीं मिलता था, गरीब भूख से मरता था और बेटियां असुरक्षित थीं. व्यापारियों को सत्ता से जुड़े गुंडों से परेशानी का सामना करना पड़ता था. इसी वजह से लोगों की धारणा बन गई थी कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं बदल सकता.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी नेतृत्व और प्रदेश की जनता ने उन्हें उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी. आज उन्हें आत्मिक संतुष्टि होती है जब सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचता है, विकास अंतिम व्यक्ति तक दिखाई देता है और बेटियां व व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 10 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है. अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा, "मैं एक योगी हूं. नाथ संप्रदाय का योगी हूं."