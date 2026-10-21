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क्या है अटल आवासीय योजना? बेटियों को मुफ्त मिलेगी पढ़ाई और हॉस्टल सुविधा
अटल आवासीय योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के बच्चों और कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है.
उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और श्रमिकों की बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार की अटल आवास विद्यालय योजना एक बहुत जरूरी पहल बनकर उभर रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के बच्चों और कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को आवासीय शिक्षा उपलब्ध करना है. नवोदय विद्यालयों के तर्ज पर शुरू की गई, इस योजना के तहत राज्य के अलग-अलग जिलों में पात्र छात्राओं को कक्षा 6 से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न पर पूरी तरह मुफ्त शिक्षा, आधुनिक हॉस्टल और भोजन के सुविधा दी जा रही है.
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Published at : 21 Oct 2026 08:48 AM (IST)
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