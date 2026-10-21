क्या है अटल आवासीय योजना? बेटियों को मुफ्त मिलेगी पढ़ाई और हॉस्टल सुविधा

इसके अलावा कोरोना कल के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले अनाथ बच्चे या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिला कल्याण विभाग की ओर से चिन्हित पात्र बच्चे एडमिशन के लिए योग्य है. वहीं एक रजिस्टर्ड श्रमिक के अधिकतम दो बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. लाभार्थी की आयु सीमा आमतौर पर 6 से 16 वर्ष के बीच होनी चाहिए. कक्षा 6 में एडमिशन के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए.