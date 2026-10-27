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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 

महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2026 की 5 सीटों के लिए आज मतगणना है. 23 अक्टूबर को हुए मतदान में 72.96% औसत वोटिंग हुई। महायुति ने 3:1:1 के फॉर्मूले पर सीटें बांटी थीं.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 27 Oct 2026 06:46 AM (IST)
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महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए आज (27 अक्टूबर 2026) काउंटिंग का दिन है. पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक, पुणे शिक्षक और अमरावती शिक्षक की पांच सीटों पर वोटिंग बीते 23 अक्टूबर को हुई थी. ये द्विवार्षिक चुनाव विधान परिषद की 78 में से 5 सीटों के लिए थे, जिनका कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 को खत्म हो रहा है.

इस चुनाव में पांचों सीटें मिलाकर कुल 182 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके लिए कुल 10,68,072 मतदाताओं ने वोट किया. पांच सीटों पर औसतन मतदान 72.96 फीसदी हुआ. सीटवार बात करें तो अमरावती शिक्षक सीट पर सबसे ज्यादा 92.25 प्रतिशत मतदान हुआ. इसके बाद पुणे शिक्षक सीट पर 85.86 फीसदी, नागपुर स्नातक पर 64.82 परसेंट, पुणे स्नातक पर 62.76 प्रतिशत और संभाजीनगर स्नातक पर 59.12 फीसदी मतदान हुआ.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: 4 साल में 13,928 किसानों की आत्महत्या, जिलावार आंकड़े देने से भी इनकार

महायुति में क्या था सीटों का फॉर्मूला

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में सीट बंटवारे के लिए 3:1:1 का फॉर्मूला तय किया गया था. इस हिसाब से-
- BJP को 3 सीट: पुणे स्नातक, पुणे शिक्षक, नागपुर शिक्षक मिलीं.
- NCP (सुनेत्रा पवार गुट) को 1 सीट: संभाजीनगर स्नातक मिली और
- शिवसेना (शिंदे गुट) रो 1 सीट: अमरावती शिक्षक मिली

महायुति में दिखे थे बगावत के सुर

इस बीच महायुति में अंदरूनी बगावत की बातें भी सामने आईं. एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ पुणे में बागी उम्मीदवारों को समर्थन दिया था. आज सुबह मतगणना शुरू होने के बाद दोपहर तक नतीजे क्लियर हो जाएंगे.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MLC Elections MLC Elections 2026
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