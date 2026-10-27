चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी

चक्रवात 'अर्नब' को लेकर केंद्र सरकार ने 4 राज्यों और पुडुचेरी में अलर्ट जारी किया है. बंगाल की खाड़ी में और ताकतवर होने के बाद अब ये आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है. इसके चलते आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी को अलर्ट पर रखा गया है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि अर्नब एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और अगले 12 घंटों में इसके और अधिक शक्तिशाली होकर 'बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान' का रूप लेने की संभावना है. IMD के अनुसार यह तूफान विशाखापत्तनम से 490 किमी, काकीनाडा से 560 किमी और बापटला से 730 किमी दूर स्थित है और 17 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है.

अर्नब का मतलब

बंगाली भाषा में अर्नब का अर्थ महासागर या समुद्र होता है और यह नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है. IMD के अनुसार अर्नब के मंगलवार सुबह तक आंध्र प्रदेश और यनम के तटों को पार करने का अनुमान है. यह बापटला और विशाखापत्तनम के बीच यनम के पास से गुजरेगा. इस दौरान हवा की लगातार गति 115–125 किमी प्रति घंटा रहने की संभावना है, जबकि हवा के झोंके 140 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं.

53 ट्रेनें रद्द

इस चक्रवात के कारण 27-28 अक्टूबर को 53 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. इससे आंध्र प्रदेश के कई रूट प्रभावित हुए हैं, जिनमें विजयवाड़ा, राजमुंदरी, मछलीपट्टनम, नरसपुर, भीमवरम, काकीनाडा पोर्ट, गुंटूर और विशाखापत्तनम को जोड़ने वाली सेवाएं शामिल हैं. कुछ ट्रेनें दोनों दिन रद्द रहेंगी.

NCMC की बैठक

कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने तैयारियों का जायजा लेने और राहत कार्यों में समन्वय के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) की एक बैठक की अध्यक्षता की. भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकारियों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है.

नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) की टीमों को तैनात कर दिया गया है और अतिरिक्त कर्मियों को स्टैंडबाय पर रखा गया है. सेना, नौसेना, वायु सेना और भारतीय तटरक्षक बल ने भी अपनी बचाव और राहत टीमों को तैयार रखा है.

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