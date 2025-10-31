एक्सप्लोरर
अमेरिका में वर्क परमिट वीजा पर नहीं मिलेगा ऑटो एक्सटेंशन, जानें कितने भारतीयों की नौकरी पर पड़ेगा असर
अमेरिका ने वर्क परमिट के ऑटोमैटिक रिन्यूअल की सुविधा खत्म कर दी है.अब हर बार नई जांच होगी औरऑटो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा.इस नियम से भारतीय कर्मचारियों और H-1B वीजा धारकों के जीवन साथियों पर असर पड़ेगा.
अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने वर्क परमिट यानी रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (EAD) के ऑटोमैटिक रिन्यूअल की सुविधा खत्म कर दी है.
Published at : 31 Oct 2025 07:35 PM (IST)
