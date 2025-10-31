अमेरिका में वर्क परमिट वीजा पर नहीं मिलेगा ऑटो एक्सटेंशन, जानें कितने भारतीयों की नौकरी पर पड़ेगा असर

नए नियम के तहत अब हर बार EAD रिन्यूअल के लिए नई जांच होगी और ऑटोमैटिक एक्सटेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. DHS ने कहा है कि यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है. एजेंसी का दावा है कि इस प्रक्रिया से संभावित खतरनाक व्यक्तियों की पहचान करने में मदद मिलेगी और प्रवासी वर्कफोर्स को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा.