नौकरी के साथ पढ़ाई का मौका, IGNOU ऑनलाइन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें डिटेल्स

विश्वविद्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन के लिए छात्रों को Samarth पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, ताकि देश के किसी भी हिस्से से छात्र आसानी से फॉर्म भर सकें.