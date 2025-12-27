एक्सप्लोरर
नौकरी के साथ पढ़ाई का मौका, IGNOU ऑनलाइन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें डिटेल्स
IGNOU ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन शुरू किए हैं. छात्र Samarth पोर्टल पर जाकर 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं. जानें जरूरी डॉक्यूमेंट..
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने अपने ऑनलाइन कोर्स के लिए जनवरी सत्र 2026 में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है.ऐसे छात्र जो घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं, वे अब IGNOU के ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 27 Dec 2025 07:22 PM (IST)
