नौकरी के साथ पढ़ाई का मौका, IGNOU ऑनलाइन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें डिटेल्स

नौकरी के साथ पढ़ाई का मौका, IGNOU ऑनलाइन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें डिटेल्स

IGNOU ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन शुरू किए हैं. छात्र Samarth पोर्टल पर जाकर 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं. जानें जरूरी डॉक्यूमेंट..

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Dec 2025 07:22 PM (IST)
IGNOU ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन शुरू किए हैं. छात्र Samarth पोर्टल पर जाकर 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं. जानें जरूरी डॉक्यूमेंट..

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने अपने ऑनलाइन कोर्स के लिए जनवरी सत्र 2026 में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है.ऐसे छात्र जो घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं, वे अब IGNOU के ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आवेदन कर सकते हैं.

विश्वविद्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन के लिए छात्रों को Samarth पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, ताकि देश के किसी भी हिस्से से छात्र आसानी से फॉर्म भर सकें.
विश्वविद्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन के लिए छात्रों को Samarth पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, ताकि देश के किसी भी हिस्से से छात्र आसानी से फॉर्म भर सकें.
ऑनलाइन एडमिशन के लिए छात्रों के पास APAAR ID होना जरूरी है.बिना APAAR ID के आवेदन पूरा नहीं किया जा सकेगा. जो छात्र पहले से IGNOU के छात्र नहीं हैं, उन्हें पहले पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा.
ऑनलाइन एडमिशन के लिए छात्रों के पास APAAR ID होना जरूरी है.बिना APAAR ID के आवेदन पूरा नहीं किया जा सकेगा. जो छात्र पहले से IGNOU के छात्र नहीं हैं, उन्हें पहले पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा.
Published at : 27 Dec 2025 07:22 PM (IST)
Education Distance Learning IGNOU Online Course

ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
