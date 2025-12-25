हर कदम पर खतरा, हर सांस में जज्बा; जानें कैसे तैयार होते हैं NSG कमांडो?

NSG कमांडो भारत की एक खास सुरक्षा फोर्स का हिस्सा होते हैं जो आतंकवाद और बड़े खतरों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं ये कमांडो काले रंग की ड्रेस पहनते हैं इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कहा जाता है और जरूरत पड़ने पर सबसे पहले एक्शन में आते हैं.