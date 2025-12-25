एक्सप्लोरर
हर कदम पर खतरा, हर सांस में जज्बा; जानें कैसे तैयार होते हैं NSG कमांडो?
NSG कमांडो को देश की सबसे खतरनाक परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है. उनकी ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है. आइए जानते हैं कि आखिर एक जवान कैसे ब्लैक कैट कमांडो बनता है?
जब देश पर सबसे बड़ा खतरा आता है तब जिस फोर्स पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है वह NSG कमांडो होते हैं जिन्हें ब्लैक कैट कहा जाता है इनकी ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है और यही कहानी है एक आम जवान से खास कमांडो बनने के सफर की.
Published at : 25 Dec 2025 10:22 AM (IST)
