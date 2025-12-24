एक्सप्लोरर
NEET 2025 में फेस बायोमेट्रिक ट्रायल सफल, 2026 से NEET-JEE में लाइव फोटो होगी जरूरी; जानिए पूरा मामला
NEET 2025 के दौरान फेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का ट्रायल सफल रहा अब 2026 से NEET JEE समेत सभी बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में लाइव फोटो और फेस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाएगा पढ़ें पूरी जानकरी.
देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET को और ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा फैसला लिया है. NEET 2025 में फेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का ट्रायल किया गया जो पूरी तरह सफल रहा.
1/6
2/6
Published at : 24 Dec 2025 02:43 PM (IST)
शिक्षा
6 Photos
NEET 2025 में फेस बायोमेट्रिक ट्रायल सफल, 2026 से NEET-JEE में लाइव फोटो होगी जरूरी; जानिए पूरा मामला
शिक्षा
6 Photos
विदेश में सेटल होने का मौका! जानें ऑस्ट्रेलिया का रीजनल वर्क वीजा क्या है और कैसे मिलेगा?
शिक्षा
7 Photos
एम्स में निकली सीनियर रेजिडेंट की भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी; इस डेट तक करें आवेदन
शिक्षा
7 Photos
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
शिक्षा
6 Photos
भारत के 1000 रुपये इस देश में बन जाते हैं लाखों, लेकिन क्या सच में बढ़ जाती है आपकी कमाई?
शिक्षा
6 Photos
ITI वालों के लिए सुनहरा मौका ,पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स में 225 पदों पर भर्ती,जानें कैसे करें आवेदन ?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
दिल्ली NCR
दिल्ली में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर! दिल्ली HC ने केंद्र से कहा- इस पर GST कम करें
विश्व
‘चुनाव रोकने के लिए हत्या करवाई’, यूनुस सरकार पर उस्मान हादी के भाई का सनसनीखेज आरोप
क्रिकेट
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
NEET 2025 में फेस बायोमेट्रिक ट्रायल सफल, 2026 से NEET-JEE में लाइव फोटो होगी जरूरी; जानिए पूरा मामला
शिक्षा
6 Photos
विदेश में सेटल होने का मौका! जानें ऑस्ट्रेलिया का रीजनल वर्क वीजा क्या है और कैसे मिलेगा?
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion