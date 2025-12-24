NEET 2025 में फेस बायोमेट्रिक ट्रायल सफल, 2026 से NEET-JEE में लाइव फोटो होगी जरूरी; जानिए पूरा मामला

फेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक आधुनिक पहचान प्रणाली है जिसमें उम्मीदवार के चेहरे की पहचान डिजिटल तकनीक से की जाती है. इस सिस्टम में उम्मीदवार की आंख नाक जबड़ा और चेहरे की बनावट को स्कैन कर पहले से मौजूद रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है. यह प्रक्रिया पूरी तरह रियल टाइम होती है जिससे पहचान में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती.