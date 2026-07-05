पटना की बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर होने वाला उपचुनाव (By-Election) दिलचस्प हो गया है. इसका कारण प्रशांत किशोर का चुनावी मैदान में उतरना है. रविवार (05 जुलाई, 2026) को जन सुराज (Jan Suraaj) की ओर से घोषणा हुई कि पार्टी के सुत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ही प्रत्याशी होंगे. इस घोषणा के बाद प्रशांत किशोर पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर पहुंचे. उन्होंने बंजरंगबली का आशीर्वाद लिया. साथ ही महागठबंधन (आरजेडी-कांग्रेस) से मदद के सवाल पर भी बड़ा बयान दिया.

अच्छे उम्मीदवार को वोट देने की अपील

बांकीपुर सीट से अपनी उम्मीदवारी के बारे में पूछे जाने पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, "... हम इसे बिहार में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत के तौर पर देखते हैं... यह किसी का गढ़ नहीं है; यह बिहार की जनता का गढ़ है. चीजें निश्चित रूप से बदलेंगी... लोगों को सबसे अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए जो इस नई राजनीति की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता हो..."

#WATCH पटना: बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी के बारे में पूछे जाने पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, "... हम इसे बिहार में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत के तौर पर देखते हैं... यह किसी का गढ़ नहीं है; यह बिहार की जनता का गढ़ है...… pic.twitter.com/XpDYaYZMa9 — ANI_HindiNews (@AHindinews) July 5, 2026

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'एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत…'

उन्होंने आगे कहा, "... हम सिर्फ विधानसभा सीटों के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत के लिए लड़ रहे हैं. जैसे ही हम चुनाव लड़ते हैं, बिहार के मतदाताओं पर राज्य के लिए एक नई शुरुआत लाने की जिम्मेदारी होती है..."

प्रशांत किशोर से सवाल किया गया कि आरजेडी और कांग्रेस से मदद चाहेंगे? इस पर पीके ने कहा, "हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं (किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन किए बिना). हालांकि, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के समर्थन का स्वागत करता हूं जिसे लगता है कि उन्हें मदद करनी चाहिए..."

प्रशांत किशोर ने कहा, "...यह जो चुनाव है, वह बांकीपुर के किसी विधायक का चुनाव नहीं है. यह सरकार बनाने और हटाने का चुनाव नहीं है. यह बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का चुनाव है. बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत करने का चुनाव है. उस नजरिए से यह महत्वपूर्ण भी है, चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन मेरा विश्वास है कि बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं का समूह सही निर्णय लेगा और एक ऐसा अपने मत का प्रयोग करेगा, जिससे बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो."

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