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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर ने लिया बजरंगबली का आशीर्वाद, उपचुनाव में RJD-कांग्रेस से लेंगे मदद? बोले- 'हम लोग…'

प्रशांत किशोर ने लिया बजरंगबली का आशीर्वाद, उपचुनाव में RJD-कांग्रेस से लेंगे मदद? बोले- 'हम लोग…'

Bankipur By-Election: अपनी उम्मीदवारी पर प्रशांत किशोर ने कहा कि हम इसे बिहार में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत के तौर पर देखते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 05 Jul 2026 09:10 PM (IST)
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पटना की बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर होने वाला उपचुनाव (By-Election) दिलचस्प हो गया है. इसका कारण प्रशांत किशोर का चुनावी मैदान में उतरना है. रविवार (05 जुलाई, 2026) को जन सुराज (Jan Suraaj) की ओर से घोषणा हुई कि पार्टी के सुत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ही प्रत्याशी होंगे. इस घोषणा के बाद प्रशांत किशोर पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर पहुंचे. उन्होंने बंजरंगबली का आशीर्वाद लिया. साथ ही महागठबंधन (आरजेडी-कांग्रेस) से मदद के सवाल पर भी बड़ा बयान दिया.

अच्छे उम्मीदवार को वोट देने की अपील

बांकीपुर सीट से अपनी उम्मीदवारी के बारे में पूछे जाने पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, "... हम इसे बिहार में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत के तौर पर देखते हैं... यह किसी का गढ़ नहीं है; यह बिहार की जनता का गढ़ है. चीजें निश्चित रूप से बदलेंगी... लोगों को सबसे अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए जो इस नई राजनीति की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता हो..."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में घमासान, प्रशांत किशोर पर कांग्रेस-RJD आमने-सामने

'एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत…'

उन्होंने आगे कहा, "... हम सिर्फ विधानसभा सीटों के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत के लिए लड़ रहे हैं. जैसे ही हम चुनाव लड़ते हैं, बिहार के मतदाताओं पर राज्य के लिए एक नई शुरुआत लाने की जिम्मेदारी होती है..." 

प्रशांत किशोर से सवाल किया गया कि आरजेडी और कांग्रेस से मदद चाहेंगे? इस पर पीके ने कहा, "हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं (किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन किए बिना). हालांकि, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के समर्थन का स्वागत करता हूं जिसे लगता है कि उन्हें मदद करनी चाहिए..."

प्रशांत किशोर ने कहा, "...यह जो चुनाव है, वह बांकीपुर के किसी विधायक का चुनाव नहीं है. यह सरकार बनाने और हटाने का चुनाव नहीं है. यह बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का चुनाव है. बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत करने का चुनाव है. उस नजरिए से यह महत्वपूर्ण भी है, चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन मेरा विश्वास है कि बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं का समूह सही निर्णय लेगा और एक ऐसा अपने मत का प्रयोग करेगा, जिससे बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो." 

यह भी पढ़ें- Bankipur Bypoll: बांकीपुर उपचुनाव को लेकर BJP के कोर ग्रुप की बैठक, इस नेता पर दांव लगा सकती है पार्टी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Jul 2026 09:09 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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