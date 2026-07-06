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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामणिपुर में उग्रवादियों का हमला, असम राइफल्स के दो जवान शहीद कई घायल; राज्यपाल ने जताया दुख

मणिपुर में उग्रवादियों का हमला, असम राइफल्स के दो जवान शहीद कई घायल; राज्यपाल ने जताया दुख

मणिपुर के उखरुल जिले में उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के दो जवानों मारे गए हैं. वहीं, अन्य घायल हुए हैं. यह जानकारी पीटीआई न्यूज एजेंसी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दी गई है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 06 Jul 2026 08:31 PM (IST)
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मणिपुर के उखरुल जिले में उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के दो जवानों मारे गए हैं. वहीं, अन्य घायल हुए हैं. यह जानकारी पीटीआई न्यूज एजेंसी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दी गई है. इसपर मणिपुर के राज्यपाल ने दुख जताया है. उन्होंने हमले की निंदा की है. वहीं, हमले के बाद मौके पर भारी सुरक्षाबल के जवान तैनात हैं. इलाके को सील कर दिया है. यहां आर्मी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर सकती है. 

राज्यपाल भवन से जारी बयान में कहा गया है, मणिपुर के राज्यपाल आज उखरुल में हुए हमले में असम राइफल्स के दो बहादुर जवानों की दुखद मौत से बहुत दुखी हैं. राज्यपाल हिंसा की इश कायराना हरकत की निंदा करते हैं. हमारे समाज में ऐसे हमलों को लिए कोई जगह नहीं है. ये शांति और सुरक्षा बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते हैं. 

राज्यपाल ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि राज्यपाल पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. प्रार्थना करते हैं, उन्हें दुख की इस घड़ी में हिम्मत और साहस मिले. वह घटना में घायल हुए सभी लोगों के लिए ताकत, सहनशक्ति और जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं. 

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जानें क्यों बना है असम राइफल्स और स्थानीय लोगों में विवाद? 

असम राइफल्स के दो जवानों की मौत की घटना कुछ हफ्ते बाद हुई है. इससे पहले यहां मणिपुर के इसी जिले में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प देखने को मिली थी. इसमें करीबन चार आम नागरिक घायल हो गए थे. झड़प की वजह थी कि इस इलाके में असम राइफल्स की एक चौकी बनाई जानी थी. जिस वजह से विवाद बना हुआ था. 

गांव वालों का आरोप है कि लंबुई गांव में तैनात असम राइफल्स के लगभग 40 जवानों ने स्थानीय अधिकारियों से बिना सलाह मशविरा के न्यू हेवन में एक चौकी बनाने की कोशिश की. इसका विरोध इलाके की महिलाओं, और स्टूडेंट ग्रुप सहित स्थानीय निवासियों ने किया. इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला. असम राइफल्स के जवानों ने लाठी चार्ज किया. कई राउंड गोलियां भी चलाई, जिससे चार नागरिक घायल हो गए.

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 06 Jul 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
Assam Manipur Northeast News 'Manipur Two Army Personnel Killed
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