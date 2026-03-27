उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार केवल 29 मार्च तक ही आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आवेदन की सुविधा बंद कर दी जाएगी और फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा.