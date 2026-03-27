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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीUPSSSC Pharmacist Recruitment 2026: यूपी में फार्मासिस्ट की 560 नौकरियां, आवेदन के लिए बचे हैं बस कुछ दिन; तुरंत करें अप्लाई

UPSSSC Pharmacist Recruitment 2026: यूपी में फार्मासिस्ट की 560 नौकरियां, आवेदन के लिए बचे हैं बस कुछ दिन; तुरंत करें अप्लाई

UPSSSC Pharmacist Recruitment 2026: UPSSSC ने फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 मार्च तय की गई है. आइए डिटेल्स जानते हैं...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 27 Mar 2026 07:48 PM (IST)
UPSSSC Pharmacist Recruitment 2026: UPSSSC ने फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 मार्च तय की गई है. आइए डिटेल्स जानते हैं...

उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती का मौका आया है, लेकिन आवेदन की आखिरी तारीख अब बेहद करीब है. जो उम्मीदवार इस अवसर का इंतजार कर रहे थे, उनके पास अब बहुत कम समय बचा है. अगर समय रहते फॉर्म नहीं भरा, तो यह मौका हाथ से निकल सकता है.

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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार केवल 29 मार्च तक ही आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आवेदन की सुविधा बंद कर दी जाएगी और फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा.
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार केवल 29 मार्च तक ही आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आवेदन की सुविधा बंद कर दी जाएगी और फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा.
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इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास UPSSSC PET 2025 का स्कोर कार्ड होना जरूरी है. बिना PET स्कोर के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास UPSSSC PET 2025 का स्कोर कार्ड होना जरूरी है. बिना PET स्कोर के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
Published at : 27 Mar 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri UP Jobs JOB UPSSSC Pharmacist Recruitment 2026

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