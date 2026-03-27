एक्सप्लोरर
UPSSSC Pharmacist Recruitment 2026: यूपी में फार्मासिस्ट की 560 नौकरियां, आवेदन के लिए बचे हैं बस कुछ दिन; तुरंत करें अप्लाई
UPSSSC Pharmacist Recruitment 2026: UPSSSC ने फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 मार्च तय की गई है. आइए डिटेल्स जानते हैं...
उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती का मौका आया है, लेकिन आवेदन की आखिरी तारीख अब बेहद करीब है. जो उम्मीदवार इस अवसर का इंतजार कर रहे थे, उनके पास अब बहुत कम समय बचा है. अगर समय रहते फॉर्म नहीं भरा, तो यह मौका हाथ से निकल सकता है.
1/6
2/6
Published at : 27 Mar 2026 07:48 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
यूपी में फार्मासिस्ट की 560 नौकरियां, आवेदन के लिए बचे हैं बस कुछ दिन; तुरंत करें अप्लाई
नौकरी
6 Photos
सरकारी नौकरी का मौका! UP में 2700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, PET पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
नौकरी
6 Photos
महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी का मौका, 571 पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें तुरंत आवेदन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करेगा चीन, ज्यादा होमवर्क और बार-बार परीक्षा पर सख्त रोक
शिक्षा
क्या एक से ज्यादा शादी करने वाले नहीं भर पाएंगे UPTET 2026 का फॉर्म, आज से शुरू हुए आवेदन
शिक्षा
ईरान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी, वहां कितनी है एडमिशन फीस?
शिक्षा
जम्मू यूनिवर्सिटी में सिलेबस में बदलाव पर क्यों छिड़ा है घमासान, जान लीजिए पूरा मामला?
Advertisement
नौकरी
6 Photos
यूपी में फार्मासिस्ट की 560 नौकरियां, आवेदन के लिए बचे हैं बस कुछ दिन; तुरंत करें अप्लाई
नौकरी
6 Photos
सरकारी नौकरी का मौका! UP में 2700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, PET पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
प्रेम कुमारJournalist
Opinion