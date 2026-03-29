IPL 2026: विराट कोहली ने दी फ्लाइंग किस तो शर्माने लगीं अनुष्का शर्मा, वायरल वीडियो

आईपीएल 2026 की शुरुआत हो गई है. शनिवार को पहला मैच खेला गया. इस मैच में RCB की जबरदस्त जीत हुई. सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा है. वहीं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. विराट कोहली को चीयर करने के लिए अनुष्का शर्मा भी पहुंची थीं. मैच जीतने के बाद विराट कोहली ने खुशी में अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग की दी.

विराट-अनुष्का का रोमांस

विराट के फ्लाइंग किस के बाद अनुष्का ने भी उन्हें फ्लाइंग किस दी. वो शर्माने भी लगती हैं. अनुष्का मुस्कुराते हुए दिखीं. अनुष्का और विराटा की केमिस्ट्री बहुत पसंद की जा रही है. दोनों का एक-दूसरे के लिए प्यारभरा जैस्चर फैंस ने पसंद किया. इस दौरान अनुष्का को फ्लावर प्रिंट टॉप में देखा गया. उन्होंने गले में तुलसी माला पहनी हुई थी. साथ में ब्रेसलेट भी कैरी किए हुए थे. पूरे लुक में अनुष्का बहुत खूबसूरत लग रही थीं.

View this post on Instagram A post shared by GCF (@greatcricfied)

बता दें कि एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा लंबे समय से बड़े पर्दे से गायब हैं. उन्हें पिछली बार 2018 में फिल्म जीरो में देखा गया था. इस फिल्म में शाहरुख खान और कटरीना कैफ भी नजर आई थीं. फिल्म को लेकर काफी चर्चा थी. लेकिन फिल्म फैंस के दिलों पर जादू चलाने में कामयाब नहीं रहीं. फिल्म फ्लॉप रही. इसके बाद अनुष्का को किसी फिल्म में नहीं देखा गया. उन्होंने बस 2022 में नेटफ्लिक्स की फिल्म 'कला' में कैमियो रोल किया था. इस फिल्म को अनुष्का ने प्रोड्यूस किया था.

इसके बाद अनुष्का को फिल्म 'चकदा एक्सप्रेस' में देखा जाना था. इस फिल्म से अनुष्का का फर्स्ट लुक रिवील हो गया था. लेकिन फिल्म शेड्यूल के हिसाब से रिलीज नहीं हुई. ये पूर्व क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक थी. फिल्म में अनुष्का झूलन गोस्वामी के रोल में नजर आने वाली थीं. खबरें थीं कि फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई है. हालांकि, फिल्म को लेकर ऑफिशियली अभी तक कोई खबर नहीं आई है.