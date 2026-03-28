उत्तराखंड बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे, जानें किस तरह कर सकेंगे चेक

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उत्तराखंड के लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. परीक्षा की थकान के बाद अब सबकी नजरें सिर्फ एक तारीख पर टिकी हैं रिजल्ट की तारीख. अप्रैल 2026 में उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी करने जा रहा है. छात्र-छात्राएं अपने रोल नंबर की मदद से आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके अलावा यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से भी रिजल्ट देखा जा सकता है.

फरवरी और मार्च का महीना उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की घड़ी लेकर आया था. 21 फरवरी से शुरू हुई बोर्ड परीक्षाएं 20 मार्च 2026 तक चलीं. इस दौरान राज्य के अलग-अलग जिलों से हजारों छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे. अब वही छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट का दिन हर विद्यार्थी के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता. घर में परिवार वाले भी उतने ही उत्सुक होते हैं जितना कि परीक्षा देने वाला छात्र. मां-बाप की उम्मीदें, दोस्तों की बातें और भविष्य की योजनाएं सब कुछ इसी रिजल्ट पर टिका होता है.

ऑनलाइन देख सकेंगे नतीजे

बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित होते ही छात्र अपने अंक ऑनलाइन देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपने रोल नंबर, नाम और कुछ जरूरी जानकारी भरनी होगी. रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ अन्य विश्वसनीय वेबसाइटों पर भी उपलब्ध रहेगा, ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो.

पिछले साल के आंकड़े क्या कहते हैं?

पिछले वर्ष का आंकड़ा देखें तो 19 अप्रैल 2025 को सुबह 11 बजे परिणाम जारी किया गया था. उस समय 10वीं का पास प्रतिशत 90.77% और 12वीं का पास प्रतिशत 83.23% रहा था. इस बार भी छात्रों को अच्छे परिणाम की उम्मीद है. शिक्षक और अभिभावक भी मान रहे हैं कि इस साल मेहनत रंग लाएगी. ज्यादा डिटेल्स के लिए छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें.

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ऐसे देखें अपना रिजल्ट

स्टेप 1: छात्र सबसे पहले Uttarakhand Board of School Education की वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: फिर छात्र होम पेज पर कक्षा 10वीं या 12वीं के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब छात्र अपनी जानकारी जैसे रोल नंबर, नाम और आयु भरें.

स्टेप 4: इसके बाद छात्र सबमिट बटन दबाएं.

स्टेप 5: फिर छात्र की स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.

स्टेप 6: अब छात्र को डाउनलोड जरूर कर लें.

स्टेप 7: अंत में स्टूडेंट्स इसका प्रिंट भी निकाल लें.

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