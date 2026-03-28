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High Court Recruitment 2026: 10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए बड़ा मौका, हाई कोर्ट में निकली 300 पदों पर भर्ती; जानें आवेदन का तरीका
High Court Recruitment 2026: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 300 पदों पर भर्ती निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aphc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अलग-अलग पदों पर सीधी भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 300 पद भरे जाएंगे. खास बात यह है कि इन पदों के लिए योग्यता 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और तकनीकी क्षेत्र के उम्मीदवारों तक रखी गई है. इस भर्ती अभियान में कुल 13 तरह के पद शामिल किए गए हैं.
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Published at : 28 Mar 2026 08:04 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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