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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीHigh Court Recruitment 2026: 10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए बड़ा मौका, हाई कोर्ट में निकली 300 पदों पर भर्ती; जानें आवेदन का तरीका

High Court Recruitment 2026: 10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए बड़ा मौका, हाई कोर्ट में निकली 300 पदों पर भर्ती; जानें आवेदन का तरीका

High Court Recruitment 2026: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 300 पदों पर भर्ती निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aphc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 28 Mar 2026 08:04 AM (IST)
High Court Recruitment 2026: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 300 पदों पर भर्ती निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aphc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अलग-अलग पदों पर सीधी भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 300 पद भरे जाएंगे. खास बात यह है कि इन पदों के लिए योग्यता 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और तकनीकी क्षेत्र के उम्मीदवारों तक रखी गई है. इस भर्ती अभियान में कुल 13 तरह के पद शामिल किए गए हैं.

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आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. उम्मीदवार 30 मार्च 2026 से आवेदन कर सकेंगे. फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल 2026 रात 11:59 बजे तक है.
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. उम्मीदवार 30 मार्च 2026 से आवेदन कर सकेंगे. फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल 2026 रात 11:59 बजे तक है.
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इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए समय का खास ध्यान रखना जरूरी है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट aphc.gov.in पर जाकर ही आवेदन करें.
इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए समय का खास ध्यान रखना जरूरी है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट aphc.gov.in पर जाकर ही आवेदन करें.
Published at : 28 Mar 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Education JObs High Court Recruitment 2026 AP High Court Recruitment 2026

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