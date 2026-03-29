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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थChest Pain Causes: सीने का हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, डॉक्टरों ने बताए फेफड़े और पेट से जुड़े कारण

Chest Pain Causes: सीने का हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, डॉक्टरों ने बताए फेफड़े और पेट से जुड़े कारण

दिल से जुड़ा दर्द आमतौर पर सीने के बीच में भारीपन या दबाव जैसा महसूस होता है. यह दर्द हाथ, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है. इसके साथ पसीना आना, उल्टी जैसा लगना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 29 Mar 2026 08:34 AM (IST)
दिल से जुड़ा दर्द आमतौर पर सीने के बीच में भारीपन या दबाव जैसा महसूस होता है. यह दर्द हाथ, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है. इसके साथ पसीना आना, उल्टी जैसा लगना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं.

सीने में दर्द होते ही ज्यादातर लोगों के मन में सबसे पहले हार्ट अटैक का डर आता है. वहीं लोगों की यह चिंता गलत भी नहीं है, क्योंकि दिल से जुड़ी समस्याएं गंभीर और जानलेवा हो सकती है. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हर बार सीने का दर्द दिल से जुड़ा नहीं होता है. कई बार इसके पीछे फेफड़े या पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं भी जिम्मेदार होती है. ऐसे में सिर्फ दिल पर ध्यान देना और बाकी कारणों खासकर फेफड़े या पाचन तंत्र की समस्याओं को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है.

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दरअसल डॉक्टरों के अनुसार दिल से जुड़ा दर्द आमतौर पर सीने के बीच में भारीपन या दबाव जैसा महसूस होता है. यह दर्द हाथ, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है. इसके साथ पसीना आना, उल्टी जैसा लगना या सांस फूलना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं. फिजिकल एक्टिविटी के दौरान यह दर्द बढ़ सकता है और ऐसी कंडीशन में तुरंत मेडिकल मदद लेना जरूरी होता है.
दरअसल डॉक्टरों के अनुसार दिल से जुड़ा दर्द आमतौर पर सीने के बीच में भारीपन या दबाव जैसा महसूस होता है. यह दर्द हाथ, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है. इसके साथ पसीना आना, उल्टी जैसा लगना या सांस फूलना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं. फिजिकल एक्टिविटी के दौरान यह दर्द बढ़ सकता है और ऐसी कंडीशन में तुरंत मेडिकल मदद लेना जरूरी होता है.
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वहीं सीने में दर्द फेफड़ों की बीमारियों के कारण भी हो सकता है. लेकिन यह थोड़ा अलग तरह से महसूस होता है. यह दर्द अक्सर तेज और चुभने वाला होता है जो गहरी सांस लेने, खांसने या हिलने-डुलने पर बढ़ जाता है.
वहीं सीने में दर्द फेफड़ों की बीमारियों के कारण भी हो सकता है. लेकिन यह थोड़ा अलग तरह से महसूस होता है. यह दर्द अक्सर तेज और चुभने वाला होता है जो गहरी सांस लेने, खांसने या हिलने-डुलने पर बढ़ जाता है.
Published at : 29 Mar 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Heart Attack Symptoms Chest Pain Causes Lung Related Chest Pain Digestive Chest Pain GERD Symptoms Chest Pain

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