दरअसल डॉक्टरों के अनुसार दिल से जुड़ा दर्द आमतौर पर सीने के बीच में भारीपन या दबाव जैसा महसूस होता है. यह दर्द हाथ, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है. इसके साथ पसीना आना, उल्टी जैसा लगना या सांस फूलना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं. फिजिकल एक्टिविटी के दौरान यह दर्द बढ़ सकता है और ऐसी कंडीशन में तुरंत मेडिकल मदद लेना जरूरी होता है.