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Chest Pain Causes: सीने का हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, डॉक्टरों ने बताए फेफड़े और पेट से जुड़े कारण
दिल से जुड़ा दर्द आमतौर पर सीने के बीच में भारीपन या दबाव जैसा महसूस होता है. यह दर्द हाथ, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है. इसके साथ पसीना आना, उल्टी जैसा लगना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं.
सीने में दर्द होते ही ज्यादातर लोगों के मन में सबसे पहले हार्ट अटैक का डर आता है. वहीं लोगों की यह चिंता गलत भी नहीं है, क्योंकि दिल से जुड़ी समस्याएं गंभीर और जानलेवा हो सकती है. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हर बार सीने का दर्द दिल से जुड़ा नहीं होता है. कई बार इसके पीछे फेफड़े या पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं भी जिम्मेदार होती है. ऐसे में सिर्फ दिल पर ध्यान देना और बाकी कारणों खासकर फेफड़े या पाचन तंत्र की समस्याओं को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है.
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Published at : 29 Mar 2026 08:34 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion