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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाBest Courses After 12th:12वीं के बाद क्या चुनें? ये ट्रेंडिंग कोर्स दिलाएंगे शानदार करियर आप्शन

Best Courses After 12th:12वीं के बाद क्या चुनें? ये ट्रेंडिंग कोर्स दिलाएंगे शानदार करियर आप्शन

Best Courses After 12th: 12वीं के रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने भविष्य को लेकर सोच में पड़ जाते हैं.यहां जानिए 10 ऐसे कोर्स जिनमें एडमिशन लेकर आप अच्छा करियर और बढ़िया सैलरी हासिल कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 26 Mar 2026 04:54 PM (IST)
Best Courses After 12th: 12वीं के रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने भविष्य को लेकर सोच में पड़ जाते हैं.यहां जानिए 10 ऐसे कोर्स जिनमें एडमिशन लेकर आप अच्छा करियर और बढ़िया सैलरी हासिल कर सकते हैं.

इन दिनों देशभर में 12वीं के बोर्ड रिजल्ट तेजी से जारी हो रहे हैं. जैसे ही रिजल्ट आता है, ज्यादातर छात्रों के मन में यही सवाल होता है कि अब आगे क्या करें. सही कोर्स का चुनाव ही आपके करियर की दिशा तय करता है.आज के समय में सिर्फ पारंपरिक पढ़ाई ही नहीं, बल्कि कई ऐसे नए और हाई डिमांड वाले कोर्स मौजूद हैं जिनमें एडमिशन लेकर छात्र अच्छा भविष्य बना सकते हैं.अगर आपने भी 12वीं पास कर ली है, तो आप इन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करके अपने करियर की नई शुरुआत कर सकते हैं.

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अगर आपको कंप्यूटर, ऐप या टेक्नोलॉजी में रुचि है तो बीटेक कंप्यूटर साइंस आपके लिए बेहतरीन है. इसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाया जाता है इस कोर्स के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और अच्छी सैलरी पा सकते हैं.
अगर आपको कंप्यूटर, ऐप या टेक्नोलॉजी में रुचि है तो बीटेक कंप्यूटर साइंस आपके लिए बेहतरीन है. इसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाया जाता है इस कोर्स के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और अच्छी सैलरी पा सकते हैं.
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मशीनों और ऑटोमोबाइल में दिलचस्पी रखने वाले छात्रों के लिए बीटेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) शानदार विकल्प है. इसमें मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन और टेक्निकल काम सिखाया जाता है. इस कोर्स के बाद ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी मिल सकती है.
मशीनों और ऑटोमोबाइल में दिलचस्पी रखने वाले छात्रों के लिए बीटेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) शानदार विकल्प है. इसमें मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन और टेक्निकल काम सिखाया जाता है. इस कोर्स के बाद ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी मिल सकती है.
Published at : 26 Mar 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Education Career Options After 12th Best Courses After 12th 12th Result 2026

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