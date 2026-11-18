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पंजाब के CM भगवंत मान जाएंगे पाकिस्तान! केंद्र से मांगी इजाजत
आम आदमी पार्टी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सीएम भगवंत मान ने पाकिस्तान के नारोवाल स्थित करतारपुर साहिब जाने के लिए विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी है.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. सीएम मान ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान जाने की इजाजत मांगी है. आम आदमी पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है. आप ने बताया है कि मान ने पाकिस्तान के नारोवाल स्थित श्री करतारपुर साहिब जाने के लिए विदेश मंत्रालय (MEA) से अनुमति मांगी है.
बताया जा रहा है कि सीएम मान 24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर में मत्था टेकना चाहते हैं. यह ऐसे वक्त में आया है जब केंद्र सरकार की ओर से उनके कई पिछले विदेशी दौरों को मंजूरी नहीं दी गई थी.
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