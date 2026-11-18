बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन अकवान एक चक्रवाती तूफान में बदल गया है. ये धीरे-धीरे पूर्वी तट के करीब आ रहा है. इसको ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश तूफान से निपटने के लिए तैयारियों में जुट गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 20 नवंबर की दोपहर के आसपास इसके तट से टकराने का अनुमान जताया है. IMD ने भारी बारिश, तेज हवाओं और तटीय इलाकों के निचले हिस्सों में बाढ़ आने की चेतावनी दी है.

IMD के अनुसार, 20 नवंबर की दोपहर के आसपास अकवान नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनम के तटों को पार करेगा. इस दौरान यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तट से टकराएगा. IMD के ताजा अनुमान के मुताबिक, हवा की लगातार गति 100-110 किमी प्रति घंटा रहने की संभावना है.

झोंकों के साथ यह गति 120 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. हालांकि, तटीय चेतावनी में कहा गया है कि 19 नवंबर की रात से लेकर तूफान के तट से टकराने तक, हवा की गति 120-130 किमी प्रति घंटा हो सकती है और झोंकों के साथ यह 145 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

सैटेलाइट के जरिए मिली जानकारी

तीन सैटेलाइट आने वाले तूफान, बंगाल की खाड़ी के ऊपर इसकी चाल और उन तटीय इलाकों के बारे में अलग-अलग इमेज दिखा रहे हैं. IMD ने 18 नवंबर को बताया कि अकवान लगभग 3 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है.

आंध्र प्रदेश और यनम में होगी भारी बारिश

आंध्र प्रदेश और यनम में 19 और 20 नवंबर को भारी बारिश होने की आशंका है. IMD ने सामान्य ज्वार-भाटा के लेवल से 1-2 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठने की भी चेतावनी दी है. इससे प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनासीमा और काकीनाडा जिलों के निचले इलाकों में पानी भर सकता है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने जिला प्रशासन को अपनी तैयारियों को और मजबूत करने का निर्देश दिया है. इसके तहत संवेदनशील इलाकों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीमों को तैनात किया जा रहा है.



मछुआरों के लिए जरूरी सूचना

अधिकारियों से कहा गया है कि वे बिजली बहाली के लिए टीमों को तैयार रखें. बिजली सप्लाई में संभावित रुकावटों से निपटने के लिए खंभों, ट्रांसफॉर्मर और कंडक्टरों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करें. राज्य अपने 1,053 किलोमीटर लंबे तट पर मौजूद 30,808 मछली पकड़ने वाली नावों पर नजर रख रहा है, जबकि अधिकारी बाकी नावों को भी किनारे लाने के लिए काम कर रहे हैं.

मछुआरा समुदायों के बीच 1.08 लाख से ज़्यादा वॉयस अलर्ट भी जारी किए गए हैं. किसानों को सलाह दी गई है कि वे तैयार फसलों की जल्द कटाई कर लें और जल निकासी के रास्तों को साफ कर लें, ताकि जलभराव और फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.