तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी पार्टी DMK के प्रमुख एमके स्टालिन ने बुधवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के किताब विमोचन समारोह में नहीं पहुंचने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने किसी भी तरह के राजनीतिक अनदेखी की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली से कोई औपचारिक आमंत्रण नहीं मिला था. उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस से सिर्फ फोन के जरिए अनौपचारिक रूप से संपर्क किया गया था.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चेन्नई में मीडिया से बातचीत में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने बुधवार (18 नवंबर, 2026) को उन सभी अटकलों को खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने जानबूझकर कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब विमोचन कार्यक्रम से दूरी बनाई थी.

कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था- स्टालिन

VIDEO | Chennai: “My secretary received the call, and I sent a letter wishing Congress leader Sonia Gandhi on the launch of her memoir,” says DMK chief MK Stalin, responding to the controversy over his absence from the book launch in Delhi despite being invited. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026

एमके स्टालिन ने स्पष्ट तौर पर कहा, ‘औपचारिक निमंत्रण नहीं मिलने के बावजूद मैंने शुभकामनाएं भेजी थी. कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं आया था. उन्होंने फोन पर मेरे असिस्टेंट से संपर्क किया था. इसी आधार पर मैंने अपनी शुभकामनाएं भेजीं और उन्हें एक पत्र भी लिखा.

मेकेदातु डैम के मुद्दे पर CM विजय को घेरा

वहीं, तमिलनाडु के जुड़े मुद्दों पर बातचीत करते हुए स्टालिन ने कर्नाटक सरकार की प्रस्तावित मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट पर कथित चुप्पी को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर निशाना साधा. डीएमके प्रमुख इस अंतरराज्यीय विवाद के समाधान के लिए लगातार सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते रहे हैं. उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में CM विजय और उनके कर्नाटक समकक्ष के बीच हुई मुलाकात पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि इस बैठक में मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया ही नहीं गया.

कावेरी जल विवाद के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार की तरफ से उनके पत्रों के जवाब नहीं मिलने के सवाल पर स्टालिन ने कहा, ‘आपको जाकर उनसे (CM विजय से) पूछना चाहिए. अगर वह इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है.’

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